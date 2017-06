Jenta (3) fra Namdalen som ble lagt inn på sykehus med kritiske skader, er død

Politiet i Trøndelag holdt onsdag klokken 16.00 pressekonferanse i politihuset på Namsos, der de informerte om saken der mor og stefar er siktet for grov kroppsskade av et barn.

Svenn Ingar Viken, lensmann og driftsenhetsleder i Namsos og Fosnes, opplyste at politiet, klokken 10.30 onsdag, fikk melding fra St. Olav Hospital om at barnet hadde død.

Utvidelse av siktelse

Politiadvokat Amund Sand fortalte videre at siktelsen mot barnets mor og stefar vil utvides.

- Siktelsen gjaldt fra før grov kroppsskade, og det gjør den fortsatt, sier Sand.

- Men endringen består av at man da har beskrevet i siktelsen at volden har ført til at barnet døde i dag.

Barna overtatt av barnevernstjenesten

Ifølge Viken har barnevernstjenesten i Midtre Namdal fattet vedtak om midlertidig overtagelse av de andre barna.

- Alle barna er tatt over, og er sammen, sier Viken.

Politiet har enda ikke fått tak i barnets biologiske far.

Gjennomført avhør av barn

Ifølge Sand er de i gang med å avhøre de involverte barna.

- Vi har gjennomført avhør, med såkalt tilrettelagt avhør for barn som er under 15 år.

Politiet er forsiktig i å gi ut opplysninger med hensyn til etterforskningen. De vil ikke kommentere om barna har vært vitne til hendelser relatert til dødsfallet eller om de skal ha vært hjemme på det aktuelle tidspunktet.

- Det vi kan si er at de er godt ivaretatt, sier Sand.

- Tar det tungt

Stefarens advokat, Anders Kjøren, forteller til Adresseavisen at hans klient tar barnets død tungt.

- Det har gått svært inn på han. Jeg skal ha flere samtaler med min klient utover kvelden.

Søkt bistand fra Oslo universitetssykehus

Viken forteller at tilgjengelige ressurser i både Nord- og Sør-Trøndelag er satt inn i saken.

- Vi har bedt om taktisk bistand fra Kripos, og han som støtter etterforskningsleder er på plass, sier Viken.

Politiet i Trøndelag har også søkt bistand fra Oslo universitetssykehus og Kripos i forbindelse med undersøkelser av skadene til barnet.

Vil be om fire uker varetektsfengsling

Tidligere i dag opplyste politiadvokat Amund Sand ved Trøndelag politidistrikt at de under fengslingsmøtet i Inntrøndelag tingrett klokken 14 ville be om at stefaren varetektsfengsles i fire uker.

Det var natt til mandag at politiet i Trøndelag mottok melding om at et barn i Namdal var brakt inn til lege med alvorlige skader. Det var barnevernet som kontaktet politiet i 03.00-tiden på natten og informerte om sin mistanke om at barnet var blitt utsatt for vold. Dette skjedde etter at legen som tok imot barnet slo alarm.

Politiadvokat Sand opplyste tirsdag i tillegg at siktelsen mot mor og stefar bygger på et misforhold mellom skadene barnet har og de siktedes forklaring.

Både mor og stefar nekter straffskyld.