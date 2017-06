Jenta (3) fra Namdalen som ble lagt inn på sykehus med kritiske skader, er død, opplyser politiet.

Pressekonferansen ble holdt i politihuset på Namsos. Tilstede var Svenn Ingar Viken, lensmann og driftsenhetsleder i Namsos og Fosnes, som leder etterforskningen, og politiadvokat Amund Sand.

Tidligere i dag opplyste politiadvokat Amund Sand ved Trøndelag politidistrikt at de under fengslingsmøtet i Inntrøndelag tingrett klokken 14 ville be om at stefaren varetektsfengsles i fire uker.

Det var natt til mandag at politiet i Trøndelag mottok melding om at et barn i Namdal var brakt inn til lege med alvorlige skader. Det var barnevernet som kontaktet politiet i 03.00-tiden på natten og informerte om sin mistanke om at barnet var blitt utsatt for vold. Dette skjedde etter at legen som tok imot barnet slo alarm.

Politiadvokat Sand opplyste torsdag i tillegg at siktelsen mot mor og stefar bygger på et misforhold mellom skadene barnet har og de siktedes forklaring.

Både mor og stefar nekter straffskyld.