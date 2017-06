Kontroll med lekkasje fra demning ved Storvatnet i Sortland

Lekkasjen var under kontroll torsdag kveld, bekrefter rådmann Randi Gregersen overfor Bladet Vesterålen. Hun står i direkte kontakt med Norges vassdrags- og energidirektorats representanter på stedet.

– Vi har kontroll på situasjonen, og vi har funnet en løsning på hvordan vi skal gjøre dette. Det er sannsynlig at vi blir ferdig torsdag kveld, sier hun.

Løsningen er at man fyller på med egnede masser og lastebiler kjørte hele kvelden i skyttelfart.

– Vi har en situasjon der en demning holder på briste. Situasjonen vurderes fortløpende av NVE, politiet og teknisk, sier ordfører i Sortland, Tove Mette Bjørkmo (Ap) til Aftenposten tidligere på kvelden.

Rundt 20 boliger ble evakuert, men ved 21.30-tiden avgjorde politiet at de kunne flytte hjem igjen.

Storvatnet er hovedvanntilførselen til Sortland.

– Hvor dramatisk vil du si at dette er?

– For dem som eventuelt blir rammet av dette, er det dramatisk. Det er en situasjon som er krevende, sa ordfører Bjørkmo ved 18-tiden.

Ifølge ordføreren pågikk det arbeider på demningen torsdag og det kan da ha skjedd et uhell som førte til lekkasjen.

Armerer demingen med masse

Til Bladet Vesterålen opplyser rådmann Randi Gregersen at man tar sikte på å stoppe lekkasjen ved å armere demningen med masse. Lastebiler kjører i skytteltrafikk med egnede masser i et forsøk på å tette lekkasjen i løpet av kvelden.

En rekke husstander evakueres. Politiet har ennå ikke helt oversikten over antall mennesker som befinner seg i nærheten av demningen, skriver Avisa Nordland.

Storvatnet er magasin for Djupfjord I kraftstasjon innerst i Djupfjorden.

Anlegget ved Storvatnet er en demning i konsekvensklasse to, noe som betyr at en brist eller en større lekkasje som fører til at den bryter sammen, kan medføre fare for mennesker, miljø og eiendom.

Demningen ligger ikke så langt fra Sortland sentrum, opplyser politiet.

Vegtrafikksentralen opplyser at fylkesvei 951 ved Blåheiveien i Sortland foreløpig er stengt på grunn av lekkasjen. Det er omkjøring via fylkesvei 820 Frøskeland og fylkesvei 885 Holmstad.