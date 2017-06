LO-familien gir 5 millioner mer enn Høyres rike onkler

Investorer og næringslivseiere som Arne Fredly, Harald Møller og Kristian Siem har åpnet lommebøkene sine og bidratt med over 7 millioner kroner til statsminister Erna Solbergs parti i år.

I tillegg fikk Høyre inn 7 millioner kroner til valgkampen i fjor, inkludert hele 5 millioner kroner fra Stein Erik Hagen. Dermed har Høyre nå vel 14 millioner kroner på valgkampkontoen.

Hittil i år har LO-familien bevilget rundt 20 millioner kroner, til Jonas Gahr Støres parti, Arbeiderpartiet.

Les mer: Hagen og Støre investerte i samme boligprosjekt

Fakta: Slik bidrar LO-familien til Ap LO med sine 915.000 medlemmer og pengesterke fagforbund fyller opp valgkampkassen gjennom mange og ulike kanaler

LO-kongressen bevilget 10 millioner kroner.

Fagforbundet har overført ytterligere 5 millioner.

Fellesforbundet: 1,8 millioner.

Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbundet (NNN): 850.000.

Norsk Arbeidsmandsforbund 375.000 kroner.

Forbundet for ledelse og Teknikk 250.000.

I tillegg bidrar ogå lokale LO-forbund og foreninger rett i kassen til Aps fylkes- og lokallag.

Minst 27 mill. totalt sett til Ap

Men dette er et øyeblikksbilde som vil forandre seg frem til valget dels fordi mange bidrag først registreres etter fire uker, og dels fordi Høyres «rike onkler» gjerne åpner lommene på et senere tidspunkt enn LOs ulike organisasjonsledd.

Johannessen, Sara / SCANPIX

I tillegg får Ap en årlig, fast fagligpolitisk bevilgning til blant annet kurs og skolering på 7 millioner kroner fra LO, og 300.000 kroner i tilsvarende årlig støtte fra Fagforbundet.

Det betyr at Ap får minst 27 millioner kroner fra LO og forbundene totalt til drift og valgkamp i år. I tillegg kommer en rekke små og store bevilgninger fra lokale fagforeninger til fylkes- og lokallag, som ingen på Youngstorget har full oversikt over.

Høyre har mål om 20 mill.

Høyre har planer om å jevne ut styrkeforholdet en god del.

– Vi har som mål å samle inn 20 millioner kroner. Det trenger vi om vi skal være i nærheten av å gjennomføre en valgkamp som kan konkurrere med Ap, sier Høyres generalsekretær John-Ragnar Aarset.

Hagen ga 5 millioner

En av høyresidens største bidragsytere, Stein Erik Hagen vil ikke kommentere om han vil gi pengegaver også i år.

Bjørge, Stein

Aarset mener LOs bidrag reelt er langt høyere enn milliongavene.

– I tillegg til at LO sponser Ap, gjennomfører fagbevegelsen egne kampanjer mot Høyre og regjeringspartiene. Og de bruker sine mange ansatte og tillitsvalgte mot oss, sier han.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen sier LO ser det som sin oppgave å kjempe for en samfunnsutvikling som gir sosial og økonomisk trygghet, og arbeid til alle.

– LOs medlemmer har ikke millioner på konto som de kan gi til partier for å forme en politikk de ønsker. Derfor gir vi i fellesskap til de partiene som er mest enig med våre medlemmer, og det skjer etter en åpen og demokratisk prosess, sier Gabrielsen.

Bidrar med en del av lønnen

Ap-leder Jonas Gahr Støre har også bidratt med nesten 11.000 kroner til partiets valgkampsentral. Årsaken er et vedtak i Oslo Arbeiderparti om at heltidstillitsvalgte skal betale to prosent av lønnen til partikassen.

Men det er et beskjedent beløp i forhold til SV-leder Audun Lysbakken og hans partifeller på Stortinget som alle må betale 34.000 kroner til partikassen. For ikke å snakke om Lan Marie Nguyen Berg, byråd for Miljøpartiet de Grønne, som har betalt 50.000 kroner av egen lomme til partiet.

Oslo-byrådene Raymond Johansen, Geir Lippestad og Robert Steen har betalt henholdsvis 15.000, 23.000 og 23.000 kroner av lønnen til partiet. SVs Inga Marte Thorkildsen har gitt rundt 58.000 til SVs valgkamp.

Rolf Øhman

Kjente navn bidrar

Her er noen av privatpersonene som har bidratt til Høyres valgkamp:

Christian Bjelland, eier i familieselskap (kroner 25.440).

Arne Fredly, investor, Monaco-basert (kroner 100.000).

Kristian Siem, rigg- og shippingmann, London-baserte (kroner 25.000).

Christen Furuholmen, eiendomsinvestor (kroner 101.200).

Harald Møller, eier i familieselskap har gravd dypest i lommene (kroner 150.000).

Men aller mest penger får Høyre fra en rekke bedrifter og eierselskaper:

De mest sjenerøse har bidratt med en halv million kroner hver:

Høegh Eiendom AS og shippingfamilien Høegh.

Agra AS som er eid av Heje-familien hvor blant andre selskapet Mills inngår.

Pecunia AS et eiendomsselskap eid av Neslein-familien.

Sole Invest AS eid av finansmannen Jan Petter Collier.

Sundt AS som er Sundt-familiens investeringsselskap.

På de neste plassene følger Wilh. Wilhelmsen Holding ASA med kroner 300.000 og Ojada AS (Erik Gunnar Braathen) med kroner 250.000, Reiten Investment Company AS (Narve Reiten) med 250.000.

Fakta: Valgkampbidrag må oppgis I henhold til Partiloven er alle organisatoriske ledd av de registrerte politiske partiene pålagt å rapportere mottatte valgkampbidrag over 10.000 kroner innen fire uker etter mottak.

Valgkampbidrag som må rapporteres, er bidrag på over 10.000 kroner som er mottatt i perioden 1. januar til og med fredag før valgdagen i valgår fra privatpersoner, kommersielle foretak, arbeidslivsorganisasjoner og andre organisasjoner, foreninger og andre ikke-offentlige aktører.

Bidrag kan være gitt i penger, varer, tjenester, utlån, rabatter eller på annen måte, inklusiv ytelser som er mottatt vederlagsfritt eller til underpris. Lån mottatt på ikke-kommersielle betingelser anses som valgkampbidrag. Verdien av ordinært dugnadsarbeid er unntatt.

Aps rike onkel Mohn

Arbeiderpartiet har bare én «rik onkel», næringslivsleder Trond Mohn i Hordaland. Han har til gjengjeld gitt en halv million kroner alene til Hordaland Ap.

Deisz, Ørjan

Liten støtte til Frp

Fremskrittspartiet har langt færre rike venner enn Høyre, faktisk bare to som har bidratt i år: Herbjørn Hansson har bidratt med kroner 100.000, og Wilh. Wilhelmsen Holding ASA med kroner 125.000.

Men Frp fikk vel 3 millioner kroner i valgkampstøtte i fjor. Canica AS, kontrollert av Stein Erik Hagen ga 2,5 millioner kroner, mens Høegh- og Anker-familien bidro med henholdsvis 250.000 og 100.000 kroner.

SV fikk 2 millioner av LO-kongressen, og har i tillegg fått 2.650.000 av Fagforbundet, Fellesforbundet og NNN. Senterpartiet fikk 1 million kroner av LO-kongressen, og har fått ytterligere 2.550.000 av LO-forbundene.

KrF får minst av alle, kun kroner 11.560 fra én privatperson i Harstad.