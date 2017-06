Til gjengjeld er det dansker og svensker som vil få det ganske så vått. Danmarks meteorologiske institutt (DMI) har sendt ut obs-varsel om kraftig regn og fare for skybrudd.

Tidligere i uken så det ut til at det var dette fuktige været som kom til å treffe oss i Sør-Norge:

«Sannsynligheten for nedbør varierer, men ettersom lavtrykksplasseringen er i sør, ser Sør-Norge ut til å være mest utsatt. Det er størst sjanse for nedbør langs Oslofjorden og ned langs Sørlandet og Sør-Øst landet», het det i værsaken som vi i Aftenposten publiserte onsdag klokken 13.45.

Torsdag oppdaget så meteorologene at lavtrykket endret kurs. Vakthavende på Meteorologisk institutt kom ved 19-tiden med en gladmelding, i hvert fall for de av oss som ikke er i Danmark eller Sør-Sverige:

– Det er et lavtrykk som passerer og det blir forferdelig dårlig vær i Danmark og Skåne. Det var en kursendring på et par grader og da gikk det plutselig sør for Norge, sier meteorologikonsulent Trond Robertsen fra sitt kontor i Tromsø.

Han varsler om mye pent vær og gode temperaturer over store deler av landet.

– Jevnt over blir det greit vær på Østlandet. Det kan komme noen regndråper ved Verdens Ende på Tjøme sent fredag kveld, men det er usikkert. Utover det blir det gode temperaturer, men litt vind på Sørlandet og i Oslofjorden.

Det er for øvrig sendt ut kulingvarsel for Skagerak.

På kysten av Sørlandet kan vinden komme opp i stiv kuling fredag, men det løyer noe utover kvelden. Lørdag morgen melder yr.no i skrivende øyeblikk at det skal blåse flau vind ved Oksøy fyr.

– Når lavtrykket har passert østover, så roer det seg. Det vil være en del skyer, men gode temperaturer, i overkant av 20 grader i hele landet.

– Blir det pent oppe hos dere i nord også?

– Vi får fint vær, de som får dårligere vær er de fra Egersund og nordover, der blir det litt mere vind. Trøndelag får mye regn. Lørdagen ser vakker ut over hele landet, men med en del vind. Nordland får regn søndag, sier Robertsen.

Meteorologen har for øvrig to sønner som akkurat nå er på Roskilde-festivalen og han har gitt dem beskjed om hva som er på vei der nede.

– Jeg ba dem om å gå og kjøpe en kjempestor presenning, forteller Robertsen.