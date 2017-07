Leilighetsbygning i Sarpsborg sentrum fikk store skader i brann

Politiet opplyser at en kvinne (40) er pågrepet og mistenkt for å ha startet brannen i Kulåssenteret, et bosenter for personer med rusproblemer.

– Basert på vitneavhør har vi pågrepet en person som nå blir tatt med til politihuset for avhør, sier innsatsleder Arve Hermansen i Øst politidistrikt til Aftenposten.

Bygningen som brant, har ifølge Blå Kors 24 leiligheter.

Nabobygg ble også evakuert fordi brannvesenet fryktet at brannen kunne spre seg. Klokken 16.47 meldte politiet at spredningsfaren var over og at ingen er skadet. To timer senere var brannen slukket.

HANS O. TORGERSEN

Røykdykkere har gjennomsøkt bygget

Brannvesenet har vært gjennom hele bygningen, opplyser politiet til Aftenposten.

– Røykdykkere har gått gjennom bygget på søken etter eventuelle personer. Vi har gjort rede for alle beboerne på stedet, men vi må ta høyde for at noen kan ha hatt gjester. Men det er ikke noe som tilsier det, sier Hermansen.

Folk i Sarpsborg sentrum ble bedt om å holdene vinduene lukket på grunn av den kraftige røykutviklingen.

– Takkonstruksjonen er nedbrent. Første etasje er hel, og annenetasje er nesten intakt, forteller innsatslederen.