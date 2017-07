Leilighetsbygning i Sarpsborg sentrum i full fyr

Politiet opplyser at én person er pågrepet, mistenkt for å ha startet brannen i Kulåssenteret, et bosenter for personer med rusproblemer.

Bygningen som brenner har ifølge Blå Kors 24 leiligheter.

Nå evakueres nabobygg, melder politiet på Twitter klokken 16.12.

– Politi, brannvesen og ambulanser er på stedet. Huset ligger i sentrum så det er fare for at brannen skal spre seg, forteller operasjonsleder Tom Sandberg i Østfold politidistrikt til VG.

Alle beboere i bygningen er gjort rede for, opplyser politiet, men de har ikke oversikt over eventuelle besøkende.

De ber folk i i Sarpsborg sentrum holdene vinduene lukket på grunn av den kraftige røykutviklingen.

