– Jeg tror det skal være økonomi i det, men vi har ikke mer enn tid og vei på å få ferdig planene, forteller Karstein Totland (H), ordfører i Masfjorden kommune til BT.

Han jobber det han kan for å bli ferdig med alle planene. Det innebærer blant annet reguleringsplan, kostnadskalkyle, bompengesøknad og kvalitetssikringsrapport. Innen nyttår skal alt være sendt departementet. Klarer de det ikke, blir det neppe noen bro.

– Skjer det noe uforutsett, så kan vi snuble på målstreken, sier Totland.

Fakta: Masfjordsambandet Vil etablere en fergefri vei mellom Ytre Sogn og Knarvik/Bergen.

Hovedspennet er på cirka 710 meter.

Veistandarden på begge sider er av dårlig kvalitet. Det vil være behov for å ruste opp tilførselsveiene.

Roar Christiansen

Ny tilskuddsordning

I Masfjorden har de i over ti år jobbet med å erstatte kabelfergen som går mellom Masfjordnes og Duesund med en bro. Troen på å få det til økte kraftig da regjeringen i 2015 økte utbetalingsperioden for fergeavløsningsmidler fra 25 til 40 år.

Men tidligere i år ble det innført en helt ny tilskuddsordning for fergedrift. For Masfjordnes-Duesund innebærer det at en fra å få et statlig tilskudd på rundt 20 millioner i året nå bare skulle motta mellom åtte og ti millioner kroner årlig.

– Med den nye ordningen vil vi bare få halvparten i fergeavløsningsmidler, sier Totland.

Han har imidlertid fått lovnader fra regjeringen om at klarer de å bli ferdige med alle planene innen nyttår, så skal de få fergeavløsningsmidler etter den gamle ordningen. Det utgjør cirka 800 millioner kroner.

– Allerede onsdag kommer det noen geologer for å ta noen kjerneboringer. Vi må vite nøyaktig hvor brotårnene skal stå, sier Totland.

Trenger bompenger

I lengre tid har en utredet både flytebro og hengebro over Masfjorden. Den flytende varianten er billigere, men krever mer utredning. Derfor har en nå bare skjært gjennom og bestemt seg for å bygge hengebro.

Statens vegvesen har anslått prisen på hengebroen til mellom 770 og 1350 millioner kroner.

– Vi er trolig avhengig av bompenger for å få dette prosjektet i havn, sier Masfjordens ordfører.

Han anslår bompengepotensialet til rundt 350 millioner kroner, noe som vil gi en takst på rundt 70 kroner.

Jan M. Lillebø

Lav trafikk

Sivilingeniør Helge Hopen har vært brukt som konsulent i arbeidet. Forutsatt at en blir ferdig med alle utredningene i løpet av året, har han tro på prosjektet.

– Det er et prosjekt som har gode muligheter. Men det er helt nødvendig med bompenger. Kanskje må det også noen fylkeskommunale midler til, men det er ikke sikkert.

– Hvordan vurderer du bompengepotensialet?

– Begrenset. Det er lav trafikk, men høy betalingsvilje. Det siste bidrar til at vi klarer å sy sammen en finansieringspakke, mener han.

Torbjørn Aarethun, seksjonsleder i Hordaland fylkeskommune, forteller at fire samband i fylket kan bli erstattet med fergeavløsningsmidler. Det er foruten Masfjordnes-Duesund, følgende strekninger:

Huglo-Hodnanes-Jektevik.

Fjellbergsambandet.

Klokkarvik-Lerøy-Bjelkarøy-Hjellestad.

– Det er Masfjorden vi jobber med nå. Det er de som er kommet lengst, forteller Aarethun.

– Klarer dere det på et halvt år?

– Vi går i gang og så ser vi hvor langt vi kommer, sier Aarethun.