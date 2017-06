– Jeg følte at jeg som far måtte bevise at barnet hadde det godt hos meg. Det ble som å stå med luen i hånden. Jeg fikk ingen støtte i systemet for ønsket om å ha 50 prosent omsorg for sønnen min, sier Henrik Hammerhei Slevigen.

Han er styremedlem i medlemsbaserte MannsForum. Organisasjonen jobber for barnets rett til å se både mor og far, også etter samlivsbrudd. Slevigens engasjementet startet etter at han selv opplevde samlivsbrudd for noen år siden.