Nye tall viser bratt fall i visninger av boligannonser

Færre besøkende på visninger og flere boligsalg under prisantydning har kjennetegnet boligmarkedet i Oslo denne våren.

At kampen om boligkjøpernes interesse nå er blitt mye tøffere, ser de klart hos Norges viktigste kanal for kjøp og salg av boliger, Finn Eiendom.

Én endring er hvor mange ganger en gjennomsnittlig boligannonse faktisk blir sett:

I mai i fjor, da markedet var preget av få boliger til salgs og svært høy salgstakt, ble en gjennomsnittlig boligannonse på Finn.no i Oslo vist i overkant av 4.300 ganger.

I mai 2017 er dette tallet falt til under 2.500 sidevisninger – en nedgang på mer enn 40 prosent.

Også i Akershus er konkurransen om kjøpernes oppmerksomhet skjerpet. Der har gjennomsnittlige visninger pr. annonse sunket fra drøyt 3600 i mai i fjor til 2650 i år. Det viser tall Finn Eiendom har hentet ut for Aftenposten.

Flere selgere kjemper om kjøpernes oppmerksomhet

Salgsdirektør Johan Fredrik Høvås i Finn Eiendom mener det er flere grunner til at annonsevisningene har avtatt.

– Sammenlignet med fjoråret er antall sidevisninger pr. bolig falt fra januar og utover. I mai er antallet vesentlig lavere. Et tregere marked og økt tilbud ser ut til å være forklaringen, sier Høvås.

Ifølge Finn Eiendoms tall er det lagt ut 12 prosent flere boligannonser på nettstedet i mai enn i tilsvarende måned i fjor. Hittil i år er totaløkningen 2,5 prosent.

Totaltrafikken fortsatt høyere enn i fjor

Høvås presiserer at økningen i annonser alene vil kunne forklare et betydelig fall i visninger. Kjøpere i et marked med mange boliger til salgs kan også snevre inn kriteriene for hva de velger å se på og hvor mye tid de bruker på å gå gjennom annonser.

– Selv om snittet i antall visninger pr. annonse er gått ned, er ikke nødvendigvis interessen eller totaltrafikken sunket så mye. Basert på vår trafikk kan vi ikke si at den totale interessen er hverken lavere eller høyere nå. Tilbudssiden er økt ganske kraftig, så interessen blant kjøpere fordeler seg på flere annonser.

Ifølge Høvås er totaltrafikken på Finn Eiendom høyere enn på samme tid i fjor.

Høvås opplever at boligmarkedet beveger seg mot en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel. Men det er liten tvil om at konkurransen om kjøpernes oppmerksomhet er økt.

– Dette vil gå seg til, og de som opplevde boligkrisene på 90-tallet og i kjølvannet av finanskrisen vet at dette ikke er noe krisescenario. Det sentrale for en selger nå er at det er mer konkurranse om kjøperne, som betyr at man må ha is i magen og vurdere hvilke grep man tar. Det vil være lurt for selgere å tenke på ulike tilleggsformer for annonsering, sier han.

Megler: I fjor kunne man selge med bind for øynene

Eiendomsmegler Espen August Frenger er daglig leder i DNB Eiendom Skøyen. Han tror både færre sidevisninger på Finn og færre på visninger i boligene skyldes det økte utbudet av boliger til salgs.

– Hvordan skal man selge bolig i Oslo i dag?

– Markedsføring. Som selger i dag har man én sjanse til å få høyest mulig pris, og det er på første visningsrunde. Du må være proaktiv og tilrettelegge med mer utgående digitalmarkedsføring, eget kunderegister og annonsering, så du får med deg alle som kunne være interessert i boligen.

Det kan likevel ta tid før man får solgt bolig: 2016 var unntaket fra regelen, ifølge Frenger.

– I fjor kunne man selge med bind for øynene. Nå må selgere innstille seg på den nye normalen.

Vi gjør oppmerksom på at både Aftenposten og Finn.no er eid av Schibsted. Enkelte ansatte i Aftenposten kan eie aksjer i Schibsted som en del av bedriftens aksjespareprogram.