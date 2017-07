Ordføreren i Aurland ønsker basehoppforbud

Aurland hadde denne uka sin sjette dødsulykke i forbindelse med basehopping. I tillegg ble én mann alvorlig skadd like etter.

– Om vi klarer å dokumentere at det er stor fare for ulykker her, og at det er stor risiko for redningsmannskapene, bør det være grunnlag for en slik forskrift hos oss, sier Distad til NRK.

– Jeg kan legge ned forbud i enkeltområder av hensyn til redningsmannskapet som utsetter seg for stor risiko i arbeidet. Det ligger ikke til grunn i dette tilfelle, svarer justis- og beredskapsminister Amundsen.

I 2013 var det tre dødsulykker. Da forsøkte kommunen å få på plass restriksjoner mot basehopping, men fikk nei.

Distad har bedt om et møte med lensmannen og andre som har vært involvert i ulykkene denne uka for å skaffe dokumentasjon som kan sendes videre til departementet.