Oslofjordtunnellen åpnet etter vogntog skapte kork

Et vogntog fikk søndag formiddag motorhavari midt inne i Oslofjordtunnelen. Tunnelen ble så stengt i retning Drøbak.

Litt over klokken halv to meldte Follo-politiet på Twitter at en bergingsbil er på vei ut av tunnelen med havaristen.

– Tungberger på vei ut med vogntoget. Åpnes snart, skrev politiet.

Politiet i Follo skriver på Twitter like før klokken to at tunnelen igjen er åpnet i begge retninger.

Anbefalte omkjøring

Follo-politiet meldte først om stengningen i en melding på Twitter klokken kvart over tolv. Stansen har skapt kø et godt stykke vestover ut av tunnelen, fortalte trafikkoperatør John Slinning ved Vegtrafikksentralen i Oslo litt før klokken ett.

– Bilister som skal østover har tre muligheter. De kan kjøre via Oslo, ta ferge fra Moss til Horten, eller de kan stå og vente. For dem som ikke allerede står i køen, vil jeg nok anbefale å ta en av de alternative rutene, sa Slinning.