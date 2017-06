Natt til 27. november i fjor ble en 35 år gammel mann fra Vennesla skutt av politiet ved en rundkjøring i Kristiansand. 35-åringen døde på sykehuset noen timer senere.

Hendelsen har det siste halvåret vært under etterforskning hos Spesialenheten for politisaker, som nå har konkludert med at Agder politidistrikt ikke gjorde noe straffbart, melder Fædrelandsvennen.