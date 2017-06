I går rammet et hackerangrep store deler av Europa. I dag sprer dataviruset seg over hele verden. Ukraina er rammet hardest av dataviruset, men i alle fall to selskaper med forgreininger i Norge, er også rammet.

Såkalt «ransomware» er et type virus som låser datamaskinen din, og krypterer informasjonen din med koder, for så å kreve penger for å låse det opp igjen.

I en dybdesak publisert på Politiforum mandag, advares det mot at Norge er sårbart for et hackerangrep av typen som rammet britisk helsevesen hardt i mai i år.

Bekymret for hackerangrepet? Slik kan du unngå å bli rammet av «ransomware».

Langsiktig mål

– Wannacry-viruset rammet heldigvis ikke Norge så hardt som andre land. Men hadde det rammet oss som det rammet England, så ville vi hatt store problemer på etterforskningssiden, både når det gjelder kompetanse og kapasitet, sier Kripos-sjef Ketil Haukaas til Politiforum. Saken ble publisert dagen før hackerangrepet som spredte seg i går.

Han viser til Lysne-utvalget fra juni 2015 sin anbefaling om at man starter innføringen av et Nasjonalt cyberkriminalitetssenter raskt.

Både i Danmark og Sverige har de hatt gode erfaringer med et såkalt NC3 - «National Cyber Crime Center». Her kombineres politi- og IT-kompetanse, noe som har gitt gode resultater. Men i Norge har det fortsatt ikke vært prioritert.

– Etablering av Nasjonalt cyberkriminalitetssenter er en omfattende oppgave og et langsiktig mål, som også er del av Justisdepartementet sin strategi for å bekjempe IKT-kriminalitet, sier justisminister Per Willy Amundsen til Politiforum.

Pedersen, Terje / NTB scanpix

Politisjef bekymret

Kristine Kvigne, sjef for politifagavdelingen i Politidirektoratet, sier at det er helt nødvendig med et NC3 i Norge.

– Jeg og POD er bekymret for at vi stadig kommer lenger bakpå på denne kriminalitetsformen. Man må se de store perspektivene her. Beredskap på cyber er viktig for seg, men den alminnelige kriminalitetsbekjempelsen foregår også i langt større grad på nett. Manglende oppfølging på dette vil kunne utfordre demokratiske verdier. Folk må kunne stole på at nettbanken deres er trygg, sier hun til Politiforum.

Det blir også påpekt at Norge er gode på flere felt når det kommer til digital kriminalitet, blant annet overgrepsmateriale mot barn og sikring av digitale spor i alvorlige kriminalsaker.