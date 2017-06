Pressen har ordspill-fest etter ødeleggelsen av Trollpikken

Norske nettaviser har vært kreative lørdag: Den store nyheten særlig i sørvest har vært ødeleggelsen av landemerket Trollpikken.

Her er noen eksempler på språklige krumspring:

«Mer og mindre potent snakk om den kastrerte Trollpikken» (Stavanger Aftenblad)

«Entreprenør vil gi en hjelpende hånd: - «Trollpikken» skal opp å stå igjen», (TV2).

«Vil gjenreise Trollpikken... men det kan svi på pungen.» (NRK.no)

«Trollpikken vil bli gjenreist» (VG og TV2).

Også i nabolandene

Nyheten om at Trollpikken var sabotert har også tiltrukket seg interesse utenfor Norges landegrenser.

Danske Ekstra Bladet skriver at «nordmenn er i sjokk» etter ødeleggelsen:

«Nordmenn vil bruke håndkraft til ny oppreisning», skriver den danske nettavisen.

Heller ikke Aftenposten kunne dy seg:

«Trollpikkens stolte reisning har falt til jorden etter at noen ser ut til å ha gjort en betydelig innsats for å fjerne prakten for evig og alltid», står det i billedteksten.

På Stavanger Aftenblads nettside var det klokken åtte fire saker om ødeleggelsen av landemerket.

Ifølge avisen vil Trollpikken trolig være oppe igjen neste helg.

Ny turistattraksjon

Lokalbefolkningen i Dalanes fjellheim har ønsket at den spesielle formasjonen skal bli en turistattraksjon, og det er ganske nytt at den er blitt kjent.

En av pådriverne, Kjetil Bentsen, sier til TV2 at han er skuffet over hærverket.

– Du ser på turiststrømmen bare i dag. Det kommer masse turister som ville se på Trollpikken. Vi hadde noe på gang.

Bentsen blir av Dalane Tidende beskrevet som «Trollpikkens far».

Heldigvis kan trolig steinformasjonen fikses. Berntsen, som har tatt initiativ til å gjøre den til en turistattraksjon, har fått en henvendelse fra Pål Thjømøe i Magma geopark, som tror det er mulig å få steinen på plass igjen.

– Han har bestilt en entreprenør som kommer for å se på dette på mandag. Han mener det skal gå fint å få pikken på plass igjen, sier Bentsen til Stavanger Aftenblad.