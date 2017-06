– I dag har forbrukeren gode rettigheter når det gjelder tradisjonelle pakkereiser. Nå foreslår jeg å klargjøre at disse rettighetene også skal gjelde når du selv setter sammen din egen pakkereise på nett, sier forbrukerminister Solveig Horne (Frp).

Barne- og likestillingsdepartementet foreslår nå en ny pakkereiselov som vil gi forbrukerne som setter sammen egne reiser på nett økte rettigheter. Forslaget er nå sendt ut på høring.

-Reisearrangørene må få større ansvar

Ifølge Horne er det uklart hvilke rettigheter man har når man selv setter sammen sin egen reise på nett, eksempelvis når man booker fly og hotell separat. Hun foreslår nå at disse reisene skal anses som pakkereiser, og slik gi forbrukerne flere lovfestede rettigheter.

– Reisearrangører bør pålegges større plikt til å hjelpe dersom du kommer i vanskeligheter på reisen, sier Horne, og legger til at rettighetene til reisende også bør tydeliggjøres når det kommer til avbestilling av pakkereiser.

Direktør og advokat i Virke Reise Utland, Sverre McSeveny-Åril, presiserer at per i dag er arrangørene av pakkereiser ansvarlig for reisen i sin helhet. Det gjør at kundene av charterturer i større grad har rett til bistand om problemer oppstår.

– Kjøper du en pakkereise er du bedre beskyttet enn om du setter sammen reisen med fly og hotell selv, sier McSeveny-Åril.