Skam får frydprisen

Hvert år deler Fri ut Frydprisen til personer eller organisasjoner som på en positiv måte bryter med normer om kjønn og seksualitet. I år gikk prisen til ungdomsserien Skam, og prisen ble delt ut under Pride-paraden lørdag, melder NRK.

Ifølge juryen har regissør Julie Andem og skuespillerne gitt uttrykk for følelser som mange av oss skulle ønske vi fikk utløp for i ung alder. Juryen sier videre at serien har mangfoldige, skeive karakter og har skapt et univers som sjelden eller aldri før har blitt sett på nasjonale eller internasjonale TV-skjermer.

Prosjektleder for Skam, Marianne Furevold-Boland var overveldet over at Skam fikk prisen og sier til NRK at det har vært fantastisk å utvikle den populære serien.

– Hele reisen har vært fantastisk. Det å stå her i dag å ta imot prisen for Julie Andem og alle de andre som har vært med på å lage Skam er overveldende.

Under lørdagens parade mottok også Esben Esther Pirelli årets ærespris. Juryens begrunnelse er at Pirelli har stått rakrygget i kampen mot diagnose- og behandlingsmonopolet som gjelder transpersoner i Norge. Han har vært livsviktige for utallige kjønnskreative personer i alle aldre, skriver juryen.