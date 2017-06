Skogbrann sprer seg i Østfold

– Brannen sprer seg sakte østover, men er fortsatt ingen trussel mot bebygde områder, sier operasjonsleder Terje Norang i Østfold politidistrikt til TV 2.

Brannen er i skogen nord for Sarpsborg, langs Glomma.

Politiet anbefaler personer i Sarpsborg-området å lukke vinduer og dører for å hindre sjenerende røyklukt.

Like etter klokken 18.00 opplyser politiet at Sivilforsvaret har ankommet stedet og er beredt til å bidra til slukningsarbeidet. Brannvesenet har også tilkalt et brannhelikopter som er i gang med slukking.

– De er på vei inn nå. Det er veldig ulendt terreng for guttene som er oppe i der og slukker. Så vi håper at skogbrannhelikopteret skal gi god hjelp, forteller Per Håkon Lauritzen ved Alarmsentral brann Øst til Sarpsborg Arbeiderblad.