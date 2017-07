Vennegjengen fra Nederland var ute med båt fra Saltstraumen Brygge og fisket i nærheten av Bliksvær utenfor Bodø da de ble øyenvitner til en slåsskamp mellom to havørner.

Du kan oppleve havørn ved Håøya i Drøbaksundet. Aftenposten var med da ørneungen ble merket sommeren 2015. Også i år er det en havørnunge i dette reiret: Denne ørneungen kan overleve deg og meg

Ørnen som tapte slåsskampen ble liggende i vannet, en situasjon som den bare har en måte å redde seg ut av: Den kan bruke vingene til å padle seg i sikkerhet. Det er kjente observasjoner av det, men da må det altså være kort vei til land.

– Ville ikke overlevd

Denne gang var det et stykke inn til tørt land og de nederlandske hobbyfiskerne grep inn, fisket opp havørnen og hjalp den til å tørke vingene.

– Vi så at de kom nærmere og nærmere mens de sloss. Den ene ørnen falt i vannet, og da visste jeg at det var mulighet for at den ikke ville overleve dersom den ble liggende der, forteller Nederpelt til Aftenposten.

Vennegjengen bestemte seg for å prøve å redde ørnen.

– Vi kjørte båten sakte mot den. Jeg fikk tak i ørnen og satte den på kanten av båten. Den var rolig hele tiden, og jeg kunne se på ansiktet at den stolte på meg.

– Var du redd?

– Jeg var litt redd i starten, fordi nebbet og klørne kan gjøre mye skade – men jeg forsto fort at den lot meg ta på vingene. I et forsøk på å tørke den kjørte vi båten mens jeg holdt ut vingene.

Det var AN som først skrev om ørneredningen.

Falt i vannet igjen

51-åringen forteller at ørnen var totalt 15 minutter på båten. Etter tørkingen forsøkte ørnen å fly vekk, men falt igjen i vannet.

– Så da måtte vi redde den på nytt, og tørke den. Vi bestemte oss for å kjøre den til en øy i nærheten. Da vi var i nærheten av den, fløy den i land og tørket ferdig der.

Nederpelt forteller at han ofte er i Norge, og svært glad i naturen.

– Sjansen for å oppleve noe slikt er veldig liten, så jeg er utrolig glad for at vi var på rett sted til rett tid. Og at vi har bilder av alt!

– Han Ronaldus er virkelig en sånn Crocodile Dundee-type

– Vi ser jo ørn her ute hele tiden, men vi har aldri før hørt om noe slikt. Han Ronaldus er virkelig en sånn Crocodile Dundee-type, det var artig at det var han som fikk denne opplevelsen, sier Marianne Bjørngaard i Saltstraumen Brygge.

Kamp om territoriet

Slåsskamp mellom havørner er ikke uvanlig og dreier seg som regel om kamp om territorier.

– Havørnen har egentlig ikke mange fiender. Når bestanden blir stor nok, så er det kamp om territoriet som knekker de fuglene som ikke lenger er like sterke, forteller seniorrådgiver Jan Erik Røer i Norsk Ornitologisk Forening.

Når havørnene utfordrer hverandre i kamp om territoriet, så går de inn med klørne først og kan bli hengende fast i hverandre.

– Den svakeste får stryk, de drepes av hverandre. Dette skjer fordi det er en mettet havørnbestand i det området og da skjer slikt.

Enkelte områder i Nordland har nå verdens største tetthet av havørn, som er Europas største rovfugl med et vingespenn opp til 2,6 meter.

Røer stiller spørsmålet om det er riktig å gripe inn i naturens gang ved å redde en ørn på denne måten.

– Spørsmålet er om man skal plukke opp de individene som er den tapende part ute i naturen.

Kan bli 50 år gamle

Ekspertene mener at havørnene, i likhet med andre, store fugler, kan bli opp mot 50 år gamle.

Havørnene er blant fuglene som kan ha samme partner hele livet, men ikke alltid.

Forskerne har ved hjelp av ringmerkingen kunnet følge enkeltindivider i titalls år og har lært seg mye om livsmønsteret.

– Det er ikke uvanlig at de skifter partner i løpet av de første årene, starter med en og bryter opp. Når de så har etablert seg neste gang, er mønsteret at de holder sammen i mange år, fortalte havørnekspert Alv Ottar Folkestad Folkestad til Aftenposten i 2015.

Fra Sverige har man et veldokumentert eksempel, et par der begge er ringmerket. De hadde holdt sammen i 19 år og regelmessig produsert unger. Så forsvant hannen og det kom en ny hann.

– Det ble notert som at den gamle hadde dødd eller tapt en kamp om territoriet. Da hannen forsvant, var han 26 år gammel.

Tre år senere fikk forskerne en hyggelig overraskelse.

– Da fant de igjen den gamle hannen. Han hadde flyttet tre mil og var i full gang med å bygge reir sammen med en ung, finsk hunnørn. Det sannsynlige er at han ble utfordret av den andre hannen og måtte flytte ut, men han så fremdeles lyst på livet, fortalte Folkestad.

Havørnen var i ferd med å bli utryddet da Norge, som et av de siste landene i Europa, fredet den i 1968. Norge har i dag den største bestanden av havørn i Europa, anslått til å være mellom 3500 og 3800 par.

