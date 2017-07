Sogndal-brannen: – Det kunne gått mye verre

Politiet fikk melding om brannen klokken 01.52.

Nødetatene hadde dårlig oversikt over situasjonen, og i en periode var meldingen at det brant i opptil fire boliger. Det ble etter hvert bekreftet at det var to hus som sto i brann.

Store deler av Sogndal sentrum var røyklagt, skriver politiet i en pressemelding.

Marianne Føleide, operasjonsleder i Vest politidistrikt, bekrefter til NTB at brannen er under kontroll.

– Vi har oversikt nå. Det er gjort rede for alle personene som bodde i de to husene som brant, sier Føleide.

Fem studenter

En av dem som bor i et av husene som brant, er Joakim Fossheim. Han var på vei hjem for å legge seg da han oppdaget brannen.

– Jeg har mistet alt. Veldig mye klær friluftsutstyr. Men det er bare materielle ting, så det er ikke noen krise. Jeg skal alltids klare å få nytt, sier Fossheim til NRK.

I det ene huset bodde det fem studenter. I det andre huset bodde en familie.

Brannmannskapene jobbet intenst i flere timer på for å hindre spredning i det tettbebygde strøket. Vind gjorde arbeidet vanskeligere.

– Det kunne gått så mye verre, sier Fossheim.

Tilsammen er det 14 personer som er evakuert. Fem av dem har fått behandling for røykskader. Ikke alle har tilknytning til husene som brant, bekrefter Føleide.

Fryktet ny Lærdal-brann

Jan Gunnar Holvik på 110-sentralen opplyste til NTB at brannvesenet fikk begrenset spredningsfaren betraktelig rundt klokken 3.30.

Fossheim forteller at han fryktet en ny Lærdal-brann i det tettbebygde strøket med trehus. Over 40 bygninger gikk tapt i den brannen.

– Heldigvis var brannvesenet raskt på stedet og fikk avgrenset det til to hus, sier Fossheim.

Brannvesenet er fortsatt på stedet og jobber med etterslukking.

Alle evakuerte i området er blitt fraktet til kommunehuset i Sogndal.

Årsaken til brannen er ikke kjent. Den vil bli etterforsket, og det vil bli foretatt avhør av vitner søndag, opplyser politiet. Kriminalteknikere vil trolig komme til stedet i løpet av dagen.