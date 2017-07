Støre: – Ap trenger ikke Solbergs belæring om Kina

Opposisjonen har kritisert regjeringen for unnfallenhet siden utspillet fra EUs utenrikssjef, Federica Mogherini, som fredag ba Kina frigi fredsprisvinner Liu Xiaobo.

At også Arbeiderpartiet mener Norge bør slutte opp om uttalelsen fra Mogherini, bør innby til refleksjoner, mener statsminister Erna Solberg (H).

– Arbeiderpartiet bør tenke igjennom at det er viktig for et land som Norge at vi har en regjering som er på talefot også med verdens største land, når vi skal ta opp spørsmål om klima, internasjonal handel og annet, sa Solberg mandag.

– Solberg oppfordrer til taushet

Mandag kveld svarte Ap-leder Jonas Gahr Støre på tiltale på Facebook.

– Når Solberg i dag bryter tausheten, er det for å kritisere Arbeiderpartiets holdning. Hun mener vi «burde tenke på at for et land som Norge er det viktig å være på talefot med Kina». Underforstått; vi og alle andre burde forbli like tause som henne, skriver Støre.

Ikke tillitsvekkende I flere dager har Erna Solbergs svart «ingen kommentar» på spørsmål om Norges syn på situasjonen... Posted by Jonas Gahr Støre on Monday, July 3, 2017

– Arbeiderpartiet trenger ikke Solbergs belæring. Vi forstår godt betydningen av å være på talefot med Kina, skriver han videre.

KrF, Venstre og SV har lagt seg på samme linje som Ap i kritikken av Solbergs taushet.

Også fra Nobelkomiteen får regjeringen sitt pass påskrevet.

– Jeg synes det er svært pinlig at USA, EU og flere enn 150 tidligere nobelprisvinnere krever at Liu løslates – og at det i Norge er taust, sier komiteens leder Berit Reiss-Andersen til NRK.

Nobelkomiteen mener at Liu Xiaobo burde aldri vært fengslet: – Han har stående invitasjon til å komme til Norge

– Fortsatt skjørt

– Vi har hatt et vanskelig forhold til Kina i seks år. Vi har jobbet mye for å få tilbake et godt og fortrolig forhold som gjør at vi kan ta opp vanskelige saker, også i framtiden, sa statsministeren og Høyre-lederen til pressen i forbindelse med et valgkamparrangement i Drammen mandag.

– Det er fortsatt et skjørt samarbeid. Så langt jeg kan se, er det ingen andre lands statsminister eller utenriksminister som tar opp dette spørsmålet, og vi har da valgt å la talspersonen i Utenriksdepartementet håndtere dette, fortsatte Solberg.

Statsministeren tilføyde at det nå er etablert en egen prosess for hvordan krevende spørsmål skal tas opp med Kina.

Kreftsyk

Mogherini stilte seg bak et bredt uttalt krav om at den kreftsyke kinesiske dissidenten Liu Xiaobo må slippes fri.

– I lys av Nobels fredsprisvinner Liu Xiaobos sviktende helse og alvorlige tilstand forventer EU at Kina umiddelbart innvilger prøveløslatelse på humanitært grunnlag og lar ham motta medisinsk behandling der han måtte ønske, i Kina eller i utlandet, heter det blant annet i uttalelsen.

Flere har tatt til orde for at fredsprisvinneren må slippes fri etter at det ble kjent at han lider av uhelbredelig leverkreft, men Kina ser ikke med blide øyne på de internasjonale reaksjonene.

– Ingen land har rett til å blande seg og komme med uansvarlige kommentarer om indre anliggender i Kina, uttalte en talsmann for landets utenriksdepartement forrige uke.

Norsk Kina-forsker om Liu Xiaobos sykdom: – Nå puster Beijing lettet ut

Krevende sak

Fra norsk side er det kommunikasjonssjef Frode Overland Andersen i UD som uttaler seg. I en uttalelse gjengitt av VG mandag beskriver han saken som krevende.

– Vi må huske hvor vanskelig og komplisert denne prosessen har vært. Forholdet til Kina må bygges fra grunnen, og vi har fortsatt en lang vei å gå, heter det blant annet i uttalelsen.

Videre slås det fast at norske myndigheter følger «den humanitære situasjonen til Liu Xiaobo».