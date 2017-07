Tatt på fersken med trillebår full av tyvegods

Like etter midnatt våknet en ung mann etter å ha hørt ukjente lyder i huset. Da han sto opp møtte han på innbruddstyven iført finlandshette og med en kniv i hånden. Tyven stakk av da han skjønte at han var oppdaget.

Omtrent tre timer senere fikk politiet en melding om at den samme mannen var observert med en trillebår full av tyvegods.

– Ikke normalt

– Det er ikke normalt å vandre med en trillebår inneholdende både motorsag og kantklipper i tretiden på natta, så vedkommende tipset oss, forteller operasjonsleder Vidar Aaltvedt i Sør-Øst politidistrikt til NTB.

Den 22 år gamle mannen ble pågrepet ved 3-tiden, sitter i arresten og vil bli avhørt onsdag morgen.

Det meste av tyvegodset består av hageredskaper som kan ha blitt stjålet fra boder eller garasjer. Men det er også funnet annet gods.

– Selv om han ikke brukte kniven, hadde han den ikke med seg inn i huset for ingenting, sier Aaltvedt.

Usikkert hvor mange

Politiet vet foreløpig kun om to konkrete steder som har vært utsatt for innbrudd, men det gjenstår fortsatt å finne eierne til deler av tyvegodset. Derfor oppfordrer de folk i Langesund til å sjekke garasjer og uteboder for å se om tyven har vært der.

Operasjonslederen påpeker også at det gikk lang tid fra første melding til mannen ble pågrepet.

– Han kan derfor ha begått flere innbrudd og lagt fra seg gods andre steder.

22-åringen er en kjenning av politiet og har gjort flere innbrudd tidligere.