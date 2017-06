– Det er lettere for kjøper å velge bort objekter som ikke er like bra nå, sier daglig leder i Krogsveen Sagene, Thomas Klovland.

Megleren solgte nettopp en toroms på Majorstuen som han mener hadde gått for en betydelig høyere sum før påske.

– Det var en klassisk toroms, men den hadde lite bad og soverom, så da velger kjøperne det bort, sier Klovland.

Han legger til at det fortsatt er god betalingsvilje for de såkalt «gode objektene».

– Fine leiligheter innenfor Ring 2, med vestvendt balkong, er det fortsatt stor interesse for, sier han.

Tregt salg

Det er sterke tegn i markedet på at makten har skiftet fra selgers til kjøpers hender.

– Vi selger flere boliger under prisantydning nå enn før påske, sier Klovland, som tror kjøperne holder tilbake i håp om et ytterligere prisfall.

Krogsveen

– Mange tror nok at prisene skal gå enda mer ned utover høsten, sier Klovland. Han opplever svakere oppmøte på visningene.

– Vi hadde visning på fire objekter i helgen, og i snitt går salget tregere enn vanlig, sier Klovland.

Kun én av boligene er solgt, de har fått bud på en annen, og liste på en tredje. Den fjerde må ut på ny visning.

Færre på visning

Også daglig leder i DNB Vålerenga, Daniel Olaisen, rapporterer om en stille helg i visningsmarkedet. I gjennomsnitt fire til fem interessenter besøkte visningene. Normalt har det vært mellom 10 og 25 på visninger.

– Det er lite til å være Oslo-markedet, sier Olaisen. Han sier man må tilbake til et par korte perioder i 2015 og 2013 for lignende tendenser.

Knut Neerland/Inviso

– Når mediene skriver at boligprisene skal gå ned med 20 prosent, da løper ikke folk på visning, sier Olaisen.

Siden mai har prisene sunket med 1,5 prosent. Det er foreløpig god tilgang på boliger og kjøpere, fordi de som selger nå er inne på markedet for å kjøpe noe nytt. Men meglerne må jobbe for å få budene opp til prisantydning.

– Jeg hører at det er flere som har vært borti skambud, men selger skal stort sett ha prisantydning, så budene jobbes opp, sier Olaisen, som tror det blir mer fart i boligmarkedet når skole- og jobbstart nærmer seg i august.

Tror selgerne venter på bedre tider

– Vi ser en nedadgående trend, forteller daglig leder for Aktiv Eiendomsmegling Grünerløkka/Torshov, Thomas Wahl.

I helgen hadde han alt fra ingen til ti besøkende på visningene, med et snitt på to til tre personer. Tre av fire av boligene ble ikke solgt. Og budene starter lavt.

– De jobbes opp til prisantydningen, litt under, litt over, opplyser Wahl som forteller at den reelle prisnedgangen på boliger i Oslo nå er på åtte til ti prosent. Det er de små boligene som lider mest.

Leste du denne? Du tror du har tjent på boligprisveksten? Det er ikke nødvendigvis sant

– Det er en yngre kjøpergruppe, som bankene nå har kneblet på hender og føtter med strenge låneregler, sier Wahl.

Wahl melder om fullt trøkk med visninger i juli og august, men han tror selgerne snart vil sette seg på gjerdet og vente på bedre tider.

– Prisene vil gå ned i et kortsiktig perspektiv. Men på grunn av skriveriene i avisene forventer vi at selgerne vil sette seg stille midt i båten, og vente til etterspørselen blir mer stabil om et halvt år til ett års tid igjen.

– Kan vi være så sikre på at prisene vil stabilisere seg igjen?

– Overhodet ikke, sier Wahl.

Sjeføkonom: – Kjøpers marked ut året

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB tror boligprisene i hovedstaden vil fortsette nedover.

– Det vi ser nå er en korreksjon i markedet, og vi vil ganske sikkert se et videre fall i prisene i tiden fremover.

DNB

– Hvilket tidsperspektiv er det snakk om?

– Vi vil nok ha et kjøpers marked ut året, sier hun, og forklarer:

– Når selgere ikke får det de forventer av boligen må de legge ut på nytt, og hvis de har kjøpt ny bolig må de til slutt selge. Da kan de ende opp med å ikke få så mye for boligen som forventet, sier Haugland, som tror markedet vil ta seg opp igjen etter nyttår.

– Om vi ikke får et like friskt marked som vi har opplevd inntil nylig, så får vi i hvert fall en bedre balanse mellom selgers og kjøpers marked, sier Haugland.