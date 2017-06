Trafikkaos etter takras i den nyoppussede Brynstunnelen – og på mandag stenger trolig Operatunnelen

Fredag morgen var det lange køer inn og ut av Brynstunnelen, som måtte stenges igjen bare to måneder etter at den gjenåpnet.

Årsaken var at store betongbiter hadde falt ned fra taket i åpningen av tunnelen. Betongen som falt ned i natt ble sprøytet på i fjor høst, i forbindelse med oppgraderingen av tunnelen.

Statens vegvesen sier i en pressemelding at stengingen i Brynstunnelen vil påvirke utfarten i fellesferien, som starter denne helgen. Hilde Ulvik, prosjektleder for tunnelutbedringsprosjektet, ber folk vurdere om de kan kjøre på et senere tidspunkt.

29. april ble Brynstunnelen endelig åpnet for trafikk igjen, etter å ha vært stengt for rehabilitering i 14 måneder. Det var samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen selv som sto for åpningen.

Nylig oppgradert

Den 270 meter lange Brynstunnelen er en del av E6, og den lange perioden med halv kapasitet har skapt problemer for mange bilister. Oppgraderingen er en del av et større prosjekt for tryggere tunneler i Oslo. I perioden 2015–2020 skal ti tunnelstrekninger rehabiliteres.

Brynstunnelen er en av Oslos eldste tunneler, og er regnet som den mest krevende strekningen i prosjektet. Fra før er Smedstadtunnelen oppgradert og Granfosstunnelen skal åpnes igjen førstkommende søndag.

Ulvik sier de nå er i gang med å kartlegge Brynstunnelen. Statens vegvesen har arbeidet med å reparere skadene, i hovedsak ved pigging av betong, i hele dag.

– Hvordan kunne det skje at betong faller ned fra en tunnel som nylig er oppgradert?

– Det er altfor tidlig å si noe om, sier Ulvik.

Vegesen.no

Jobber for gjenåpning i helgen

I fremdriftsplanen for tunnelprosjektet i Oslo er det nå Operatunnelen som står for tur. Arbeidet i Ekebergtunnelen og Svartdalstunnelen har foregått på nattetid i to uker allerede, og det er planlagt at tunnelene skal stenge for trafikk mandag. Arbeidet skal pågå i to år, med stenging i helger og sommerferier.

En stund så det ut til at hendelsen i Brynstunnelen kunne føre til at stengingen ble utsatt. Nå sier Veivesenet riktignok at de jobber med å åpne Brynstunnelen i løpet av helgen, og at arbeidene med Ekeberg- og Svartdalstunnelen går som normalt fra mandag.

– Hva vil du si til bilistene som lenge har irritert seg over lange køer og trafikkaos som følge av oppgraderingen?

– Vi jobber det vi kan for å få åpnet tunnelen igjen, sier Ulvik.

– Betongen løsnet gradvis

På grunn av Østensjøveien-broen som går over Brynstunnelen, er tunneltaket dekket med et ekstra lag betong med fiber som tåler høye temperaturer – såkalt brannsikringsstøp. Denne har gradvis løsnet, og i natt løsnet mellom fire og seks kvadratmeter av den 4 cm tykke betongen, ifølge byggeleder i Statens vegvesen, Bjørn Øystein Kroken.

– Det har ikke vært god nok heft mellom den påsprøytede betongen og betongen i tunnelen, sier Kroken.

Junge, Heiko / NTB scanpix

– For tidlig å si noe om ansvar

Veidekke er entreprenøren som har utført rehabiliteringen av tunnelen. Oppdraget har ifølge pressemeldingen en verdi på 167 millioner kroner.

Det siste året har de blant annet skiftet ut veibanen, skiftet elektrisk anlegg og signalanlegget, og vann- og frostsikret tunnelen.

Aftenposten har vært i kontakt med Veidekke som ikke vil kommentere saken, og viser til Veivesenet.

Ulvik vil ikke svare på om det er Statens vegvesen eller Veidekke som har ansvaret for at betongen i tunneltaket ikke var festet skikkelig.

– Det er for tidlig å si noe om ansvar. Det er fordi vi først må avdekke årsak til at dette skjedde. Den jobben er vi i gang med, men fokus nå er få reparert skaden så vi kan åpne for trafikk så raskt som mulig, sier Ulvik.

Ikke første gang

Dette er ikke første gang dårlig sikringsstøp har ført til stengte norske tunneler. Første juledag i 2006 ble Hanekleivtunnelen på E18 mellom Sande og Holmestrand i Vestfold stengt, da hele 250 kubikkmeter med fjellmasse falt ned fra taket i tunnelens sørgående løp.

En undersøkelsesgruppe som ble oppnevnt av Samferdselsdepartementet konkluderte den gang med at «den direkte årsaken til raset var en svakhetssone» i bergarten «som etter hvert ga et så stort trykk mot sikringskonstruksjonen at den brøt sammen.»

Erichsen, Jarl Fr.

– Den gangen dreide det seg i hovedsak om at sikringen var underdimensjonert, sier Bjørn Nilsen, professor ved Institutt for geovitenskap og petroleum ved NTNU, som ledet undersøkelsesgruppen.

Et av tiltakene gruppen anbefalte i etterkant av raset i Hanekleivtunnelen var nøye kontroll av utført sikring, og spesielt sprøytebetong, for sprekker og dårlig heft.

Nilsen sier de to tilfellene ikke er direkte sammenlignbare, men legger til at det er svært uheldig at betongen i Brynstunnelen har falt ned så kort tid etter renoveringsarbeidet.