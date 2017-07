Trøbbel med bagasjeanlegget på Oslo Lufthavn for andre gang på tre dager. Nå er feilen rettet.

Aftenposten fikk søndag tips om at bagasjesystemet på Oslo Lufthavn skulle være nede – etter at det samme skjedde på torsdag.

– Det er ikke riktig at det er nede for telling, men det er noen problemer som gjør at man må håndtere bagasjen litt mer manuelt, fortalte kommunikasjonssjef i Avinor, Kristian Løksa.

Litt før kl. 16 på søndag kan han opplyse om at problemet er løst, og at bagasjesystemet fungerer som normalt.

Det vil si at bagasjeproblemene varte i omtrent to timer denne søndagen. Det skal ikke ha skapt store forsinkelser.

SAS kjente ikke til problemet da Aftenposten først tok kontakt, men undersøker om problemene har rammet deres kunder. Aftenposten har til nå ikke fått en kommentar fra Norwegian.

Hverken SAS, Norwegian eller Oslo Lufthavn har lagt ut noe om bagasjeproblemer i sosiale medier.

Saken oppdateres.