Trøbbel med bagasjeanlegget på Oslo lufthavn for andre gang på tre dager

Aftenposten fikk søndag tips om at bagasjesystemet på Oslo lufthavn skulle være nede – etter at det samme skjedde på torsdag.

– Det er ikke riktig at det er nede for telling, men det er noen problemer som gjør at man må håndtere bagasjen litt mer manuelt, forteller kommunikasjonssjef i Avinor, Kristian Løksa.

Han legger til at feilrettingen pågår nå.

– Det er ikke noe de reisende vil merke mye til, utenom litt lengre kø for å sjekke inn bagasjen, sier Løksa.

Saken oppdateres.