Trøbbel med bagasjeanlegget på Oslo lufthavn rammet tusenvis

– Vi gleder oss over at bagasjebåndet igjen er i drift. Det er fortsatt litt venting for passasjerer på Oslo Lufthavn. For sikkerhetsskyld anbefaler vi reisende litt utover dagen til å møte i god tid før avgang, sier informasjonssjef i SAS Knut Morten Johansen til NTB.

De tekniske problemene har i hovedsak rammet reisende med SAS og Widerøe. Passasjerer fra om lag 30 SAS-fly måtte reise uten bagasje torsdag morgen. Den blir ettersendt så fort bagasjeanlegget er i drift igjen.

– Situasjonen er langt fra tilfredsstillende og den er særdeles krevende. Vi har hatt lignende problemer med bagasjeanlegget før, men da har det vært snakk om minutter og ikke timer, sa Johansen torsdag morgen.

Rekker ikke fly

Lange køer på Gardermoen for å sjekke inn bagasjen har ført til ekstra ventetid i sikkerhetskontrollen. Enkelte passasjerer har ikke rukket flyet sitt som følge av bagasjetrøbbelet.

– De passasjerene blir booket om til neste fly. Vi forsøker å holde flyene så tett opp til ruter som mulig, og holder derfor ikke igjen fly, sier Johansen.

SAS oppfordrer reisende til å møte opp i god tid før avgang og ber passasjerer pakke med seg det viktigste i håndbagasjen.

De tekniske problemene med bagasjebåndene startet i 6-tiden torsdag morgen. Det er foreløpig uvisst hva den tekniske feilen skyldes, men Avinor opplyser at de jobber for å rette opp i det.

Røntgenmaskin ødelagt

Reisende med SAS til København og Stockholm ser ikke ut til å være berørt av de tekniske problemene, da innsjekking er flyttet til bagasjebånd som fungerer, opplyser informasjonssjefen i SAS.

Forsinkelsen med bagasjebåndene skyldes at røntgenmaskinen i den gamle delen av terminalen er ødelagt, og dermed får verken SAS eller Widerøe sendt bager til terminalen