Politiet fikk tirsdag klokken 23.51 inn melding om at en bil hadde gått rundt og kjørt ut i en skogskant på en riksvei like utenfor Hønefoss. Det melder Ringerikes Blad.

Det var en av de involverte som meldte om ulykken. Vedkommende skal ha forklart til politiet at det kom et rådyr over veien, og at unnamanøveren gjorde at de kjørte ut i skogen.

Tre alvorlig skadet

De to som satt foran i bilen skal være tilsynelatende uskadet, mens de tre passasjerene i baksetet blir omtalt som alvorlig skadet. Alle fem er fraktet til sykehus.

Etter det operasjonsleder forstår, skal bilen ha kommet over en bakketopp og fått skrens. Bilen har gått helt rundt, før det ble bråstopp i skogskanten.

Ole Edvin Tangen

Like før klokken fem onsdag morgen opplyser Ringerike sykehus at tilstanden til alle fem er stabile. Det er ikke er snakk om livstruende skader, opplyser operasjonsleder Kai Gulbrandsen til Ringerikes Blad.

Skal ha brukt setebelte

Politiet har ikke mistanke om ruskjøring, og de har ingen formening om hvor høy fart det kan ha vært.

De involverte opplyser at de hadde setebelte på seg. Politiet vil gjøre tekniske undersøkelser av bilen, men har foreløpig ingen grunn til å betvile dette.