Trollpikken garantert reist før høsten

– Vanligvis river og sprenger og frakter vi bort stein. Nå skal vi gjøre det motsatte. Vi kommer trolig til å lage en stor steinbukk i stål og plassere den på toppen av fjellet. Så må vi lage noen hull i Trollpikken til å feste stroppene, sier daglig leder Øyvind Langmyr i Bertelsen og Garpestad til Stavanger Aftenblad.

Mandagens befaring, med blant andre Eigersund-ordfører Odd Stangeland, slo fast at dette er noe som er mulig å få til.

Kjetil Bentsen, som har tatt initiativet til en innsamlingsaksjon for å finansiere reparasjonen, nærmer seg også med stormskritt målet for innsamlingsaksjonen. Etter klokken 4 tirsdag morgen var 96 prosent av målet på 200.000 kroner nådd, ifølge innsamlingssiden startskudd.no.

Vil være på høyde med Preikestolen og Trulltunga

Håpet har vært at steinen skal ha potensial til å bli en attraksjon på høyde med Preikestolen og Trolltunga, men lørdag morgen oppdaget turgåere at landemerket var knekt. Det er funnet borehull i steinen, og alt tyder på at det dreier seg om hærverk.

– Når alt er på plass, smører vi den inn med saueskitt. Det setter i gang en kjemisk reaksjon som gjør at bruddflatene blir nesten usynlige, sier Langmyr.