Spådommer om været er ikke alltid like pålitelige som man ønsker. Men det er ikke nødvendigvis negativt. For hva skjedde egentlig med «regnkaoset» som kanskje skulle ramme Oslo?

– Det traff Danmark og Sverige i stedet, så det kan vi prise oss lykkelige for, sier statsmeteorolog Anita Ager-Wick ved instituttet i Tromsø.

Meteorologene meldte senest torsdag at solen i Oslo ikke kom til å vare. Men Ager-Wick har en gladnyhet til alle som tilbringer sommerhelgen i hovedstaden:

– Jeg vil ikke love skyfri himmel, men det blir fint i Oslo, med de varmeste temperaturene i landet.

Oslo får dermed beholde sommervarmen gjennom helgen, selv om det altså tidvis kan dekkes av noen tynne skyer. Nord for Mjøsa kan det også bli nedbør lørdag kveld, men Østlandet som helhet får en fin sommerhelg, ifølge statsmeteorologen.

Gråere vær på Vestlandet

Bergen har etter sin noe begredelige byrekord – regn i 26 dager på rad – hatt en strålende fredag. Men sommeren på Vestlandet vil ifølge statsmeteorologen skifte både farge og temperatur i løpet av helgen.

– Jo lenger vest i landet du kommer, jo kaldere og gråere blir det til helgen. Vestlandet har hatt sin beste dag i dag, forteller Ager-Wick.

Hun sier at det vil komme litt skyer og regn i vest på lørdag, men at man kan få noen perioder med sol utover dagen. Mens vestlandsværet blir mindre sommerlig, kan Sørlandet og Østlandet få det like fint også på lørdag. Det gjelder også lenger nord.

Store deler av Nord-Norge har hatt knallvær på fredag, og prognosene tyder på store deler av den nordlige landsdelen får beholde finværet. Men ikke alle er like heldige:

– Sommeren tatt i betraktning er det oppløftende utsikter for Troms og Finnmark. Når det gjelder Nordland, får vi håpe at de nyter kvelden mens de kan, avslutter Ager-Wick.