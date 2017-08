– Folk lo da jeg sa at jeg ville søke jobb som tilkallingsvikar i fengselet. Det var ingen som hadde tro på at jeg skulle få den, for slike jobber er jo «bare for nordmenn», forteller Ahmad Mnawar (31) til Bergens Tidende.

Han har vært i Norge i to år, og har på den tiden gått fra å bo på asylmottak uten å kunne språket til å ha lært seg norsk og fått oppholdstillatelse.