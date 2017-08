Kaldeste august på mange år og kulderekord i Hedmark

– Det mest spesielle er at varmen har uteblitt, som i juli. Vi må tilbake til 1998 for å finne en lavere verdi for månedens høyeste temperatur, forteller forsker Jostein Mamen ved Meteorologisk institutt.

– Det er satt én fylkesrekord i august: Folldal-Fredheim i Hedmark registrerte minus 5,1 grader 27. august. Den gamle rekorden var minus 4,8 grader, målt på Engerdal II 31. august i 1942, forteller han.

Høyeste maksimumstemperatur – 25,9 grader – ble registrert 10. august i Lier i Buskerud.

Klimaskepsis?

– Når varmen uteblir, får kanskje klimaskeptikerne vann på mølla?

– Vel, det har jo vært farlige hetebølger nedover i Europa. Vi har også registrert et nytt fenomen i Norge, nemlig at varmen kommer til andre tider av året. I mai var det norgesrekord med 31,8 grader i Sigdal, sier han.

En av årsakene til at temperaturen har holdt seg lav, har naturlig nok vært mye skyer og regnvær, legger han til.

Ellers har månedstemperaturene for hele landet ligget nær normalen.

Nedbør over normalen

Månedsnedbøren var 130 prosent av normalen for august. Relativt mest nedbør fikk enkelte stasjoner i Akershus og Oslo, med hele 225 til 275 prosent av normalen. Flere stasjoner på Vestlandet fikk 50 til 75 prosent av den normale nedbøren, forteller Mamen.

De våteste målestasjonene var Kritle (Etne i Hordaland) med 538,2 mm i august. Kritle fikk også den høyeste døgnnedbøren – nemlig 8,7 mm 1. august.

Den tørreste stasjonen var Skjåk i Oppland med 32,8 mm nedbør.