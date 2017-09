– Jeg tenkte at det hadde skjedd en feil. To forskjellige sensorer kan ikke rette så ulikt – så mye subjektivt kan ikke ligge til grunn. Da er det noe galt med systemet hvis det kan sprike så mye mellom to begrunnelser, forteller Camilla Fristed Christensen (33), til Fædrelandsvennen.

Camilla kommer fra Arendal og går andre året på sykepleierstudiet ved UiA. Faget hun nå står med stryk i er SY-111 «Menneske, samfunn og sykepleie». Eksamen bestod av én stor oppgave.