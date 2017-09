Mikroplast kan forstyrre fiskens hormoner. Vil det samme skje med oss hvis vi får i oss nok plast?

Nå jobber forskere over hele verden for å finne ut hvordan mikroplast påvirker mennesker.

– Det kan være at mennesker får samme reaksjon som dyrene. Men dette må vi undersøke nærmere, sier Tanja Kögel, forsker i Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES).

I videoen over forklarer hun hva som faktisk skjer når havdyr spiser plast.

Jo mindre, desto farligere

Mikroplast er små plastbiter på mindre enn fem millimeter. Du kan se de største, men de kan også være små støvpartikler. Jo mindre de er, desto større negativ effekt har de på dyrene.

Løsningen er ikke å kutte ut fisk

Mikroplast er sannsynligvis ikke bare et sjømatproblem. Forrige uke viste en ny studie at også springvann inneholder mikroplast. Plastpartiklene er nesten overalt. I tillegg til i springvann finnes de i luften, i tannpastaen og de syntetiske klærne dine. For eksempel brukes slam fra renseanlegg (med plastfibrene fra våre klær som kommer ut i vaskemaskinen) som gjødsel.

Dumper 15 tonn plast i minuttet

Miljøproblemet har fått mye oppmerksomhet etter at en hval på Sotra hadde spist 30 plastposer. Det er ikke rart at folk blir bekymret.

I dag kaster nemlig nordmenn 482.000 tonn plastavfall i året. (Kilde: Norges Geotekniske Institutt). Og for hvert minutt dumpes 15 tonn plastavfall i havet. (Kilde: World Economic Forum)

Når forskerne etter hvert finner flere svar, er plast kanskje ikke bare et miljøproblem. Da kan det også være et helseproblem.