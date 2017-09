Støre reagerte på valgkampvideo – så trakk AUF videoen

Adresseavisen har skrevet om hvordan en valgkampvideo som AUF Trøndelag har laget, vekker sterke reaksjoner.

– Jeg har vært politiker i nesten 40 år, og hver dag stått for andre holdninger og verdier enn denne videoen tillegger meg, sa Erling Moe (V) tirsdag.

Videoen dukket opp på Facebook i helgen, og starter med teksten «En stemme til Venstre er en stemme til Listhaug» og et bilde av en leende Sylvi Listhaug. Så fylles resten av videoen med bilder av flyktningbarn på flukt, homofile og mer barn på flukt, skriver Adresseavisen.

Skjermdump/Facebook/AUF

Støre: - Vi tar det veldig alvorlig

Aftenpostens politiske redaktør Trine Eilertsen konfronterte Støre med videoen i den ferske utgaven av podkasten Aftenpodden:

– Når du ser slikt som AUF-videoen i Trøndelag, det er ganske sterke virkemidler ... Er det slikt som du engasjerer deg i eller får noen til å ta tak i?

– Jeg har ikke sett den selv, men den tar vi tak i, slår Støre fast, før han fortsetter:

– Vi hadde en partifelle nedpå Sørlandet som kom med uttalelser om Sylvi Listhaug. Han ble permittert, satt på siden og truet med eksklusjon. Vi tar det veldig alvorlig. Men la oss nå se på hovedbildet: Jeg står inne for at denne debatten nå kommer opp, og jeg står inne for at Frp har mye å svare for om måten de fører ordskiftet om grupper, om andre mennesker. Beveg deg rundt i det norske samfunnet nå, blant minoriteter, de er urolige, sier Støre til Aftenpodden.

– Vi har en partisekretær som følger opp det, og om nødvendig gjør jeg det også, avslutter Støre.

Trekker videoen

AUF-leder i Trøndelag, Julie I. Hole, forsvarte tirsdag videoen og mente den ikke var over streken:

– Jeg skjønner at Venstre synes det er ubehagelig å bli konfrontert med uttalelsene til Sylvi Listhaug. Vi tar et oppgjør med hennes måte å snakke om andre mennesker på. Hun sprer frykt og setter grupper opp mot hverandre. Jeg kunne ønske at Moe sto sammen med meg og sa at dette er langt over streken, sa Hole da.

Onsdag ettermiddag, etter kritikken fra partileder Støre, sender Hole følgende sms:

– Det er en sterk video med sterke bilder og sterke sitater. Vi føler vi har fått frem vårt poeng om at en stemme til Venstre er en stemme til fortsatt Frp i regjering. Vi har respekt for at mange synes videoen blir svært sterk, og har derfor valgt å trekke den tilbake, skriver Hole.

Like etter at Hole sendte sms-en til Adresseavisen, svarte partisekretær i Ap, Kjersti Stenseng, på Adresseavisens tidligere henvendelse:

– Jeg er blitt gjort oppmerksom på videoen. AUF sentralt har gitt fylkeslaget beskjed om å ta bort videoen. Dette er nå gjort, skriver Stenseng i en e-post.

Listhaug raste over videoen

Det er ikke bare Støre og Venstre som har reagert på videoen:

– Dette er den mest avskyelige og løgnaktige valgkampvideoen jeg har sett fra Arbeiderpartiet, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug til Dagbladet.

Også statsminister Erna Solberg reagerer:

– AUF i Trøndelag har laget en av de styggeste valgkampvideoene, sier statsministeren til Dagbladet.