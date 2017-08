82 år gammel kvinne slipper straff etter påkjørsel

82-åringen er i Heggen og Frøland tingrett dømt for å ha påført søsteren betydelig skade, men retten har kommet til at det ikke skal utmåles straff i den spesielle saken, melder TV 2.

Ulykken skjedde i et tettsted på Østlandet i oktober i fjor da 82-åringen skulle plukke opp søsteren sin for å dra på trening.

Da kvinnen stoppet bilen, så hun at brillene lå på passasjersetet og lente seg over for å ta dem vekk. Da begynte bilen å trille igjen, og kvinnen klarte å trykke inn feil pedal og ga full gass slik at søsteren ble klemt mellom bilen og husveggen.

Søsteren måtte amputere beinet etter ulykken. Hun fikk også brudd i den andre ankelen etter sammenstøtet.

Den 82 år gamle sjåføren erkjente straffskyld og innrømmet uaktsomhet.

Normalt skal det idømmes kortere ubetinget fengselsstraff for denne type saker, men retten har kommet til at det foreligger særlige grunner for å ikke idømme henne fengselsstraff.

Kvinnen mister også førerkortet i to år, men opplyste i retten at hun har solgt bilen og ikke kjører lenger.