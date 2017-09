Reagerer på valg-SMS fra Arbeiderpartiet

Aftenposten har mottatt flere henvendelser fra lesere som uttrykker misnøye med å ha mottatt SMS-en fra Ap dagen før valget.

En av dem var Pål Christian Roland, som fikk en henvendelse fra partiet litt over klokken tolv i dag formiddag.

– Jeg synes det er en frimodig å skaffe seg telefonlister på denne måten. Jeg har aldri hatt befatning med Arbeiderpartiet og kommer neppe til å stemme på dem etter dette, sier Roland.

Også på Twitter gikk debatten om hvor vellykket stuntet var:

Første gang

Partisekretær i Ap, Kjersti Stenseng, sier til Aftenposten at det er første gang at partiet sender ut SMS i dette omfanget fra sentralt hold. Partiet har lagt ut en forklaring på stuntet på sine hjemmesider.

Tidligere er det bare lokallag som har drevet med SMS. Til NTB forklarer kommunikasjonssjef Ingrid Langerud at de ønsker å mobilisere flest mulig velgere.

– Vi har fått noen reaksjoner og spørsmål om dette er lovlig. Det er det, og vi forsøker å svare alle som henvender seg til oss, sier hun.

Flere av dem som henvender seg til Aftenposten undrer seg over hvordan Ap har fått tilgang til akkurat deres nummer. Stenseng sier at partiet har kjøpt et utvalg nummer fra IPER Konsumet, som er et register over konsumenter for engangsbruk.

Forbrukerombudet: Ikke i strid med lovverket

Mottakere ble valgt ut basert på ulike kriterier, først og fremst bostedsadresse og alder. Ifølge Langerud var stuntet planlagt lang tid i forveien og kommer ikke som et resultat av sviktende målinger.

Ifølge Forbrukerombudet er SMS-frieriet ikke i strid med lovverket.

– Politiske budskap som dette omfattes ikke av den bestemmelsen vi har i lovverket. Loven regulerer rett og slett ikke budskap fra politiske partier, sier juridisk direktør i Forbrukerombudet Frode Elton Haug til VG.

Jonas Gahr Støre forklarer til Aftenposten at SMS’ene er sendt ut i områder der de har stor oppslutning og beklager om noen føler at de har vært en belastning. Han sier de er ment som en påminnelse om valget og å stemme Ap - og det tror han de fleste kan leve med.

– Har minimal positiv effekt

Rektor på Høyskolen Kristiania, Trond Blindheim, tror derimot kampanjen har minimal positiv effekt.

– Den sier noe alle vet fra før, den er laget kun for menigheten, sier Blindheim, som understreker at sms-kampanjen ikke er i strid med Markedsføringsloven.

– Samtidig skal man være forsiktig med å bruke sms i politisk markedsføring, fordi det oppleves som ganske personlig. Du får et budskap rett inn via ditt eget nummer, sier Blindheim.

Ingen SMS fra Høyre

Rune Alstadsæther, informasjonssjef i Høyre, sier at de ikke sender ut sms i sluttspurten.

– Jeg tror ikke at velgerne setter pris på en slik melding fra et politisk parti, sier han.

– Arbeiderpartiet står det løpet de har gjort hele valgkampen «until the bitter end». Det er mest fokus på skremsel og svartmaling av andre partier. Vi tror det er de blideste og mest positive som kommer til å vinne valget.

Han forteller at Høyre stiller med listebærere dagen før valget i de kommunene der det er tradisjon for det. Ellers har Erna Solberg det samme valgprogrammet ved årets valg som hun hadde for fire år siden, da hun også drev valgkamp helt frem til valget var i gang.

Statsminister Erna Solberg (H) var søndag på valgkamp i Ski og Oslo samt husbesøk hjemme i Fana i Bergen.

– Det er viktig å få folk til å gå ut å stemme. De får vel tåle oss fram til valgdagen, sier Solberg til NTB.