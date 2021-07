Mustafa Hasan (18) får prøvd saken sin på nytt: – Jeg er veldig glad

Mustafa Hasan har lenge levd i uvisshet om han kan fortsette å bo i Norge eller bli sendt til Jordan.

– Jeg er veldig glad. Endelig har jeg ro i kroppen. Dette betyr så mye, sier Mustafa Hasan (18). I dag har Oslo tingrett gitt ham en ny sjanse til å bli Norge.

Mustafa Hasan (18) har i flere år levd med en trussel om at han må forlate landet. Årsaken er at familien mistet den midlertidige oppholdstillatelsen fordi moren skal ha gitt feil opplysninger da de kom til Norge. Hasan har nå bodd over 12 år i Norge.

Da moren reiste fra landet i 2017, forble Hasan i barnevernets omsorg. Han og den to år eldre broren søkte om selvstendig opphold. Broren fikk innvilget opphold, Hasan fikk avslag.

Saken har skapt sterkt folkelig engasjement og har fått stor oppmerksomhet i mediene. Advokatfirmaet Fend saksøkte Utlendingsnemnda (UNE) for å få vedtaket om utkastelse opphevet.

Torsdag kom dommen, som er avsagt i dissens. Oslo tingrett mener at UNEs vedtak om utkastelse er ugyldig. Domsslutning: «Utlendingsnemndas vedtak av 16.november 2020 og etterfølgende beslutning av 21. mars 2021 er ugyldig.»

Staten ved UNE dømmes til å betale sakskostnader på 1,6 millioner kroner.

18-åringen er lettet over dommen og takknemlig for all støtte i en krevende tid.

Takker hele Norge for støtten

– Jeg er veldig glad. Endelig har jeg ro i kroppen. For å være ærlig, så er dette første gang på lenge at jeg smiler og mener det. Dette betyr så mye, sier Mustafa Hasan til Aftenposten.

Boren var den første han snakket med.

– Han var utrolig glad han også. Det strålte ut av stemmen hans. Det gjorde dagen min å prate med ham.

Hasan har dessuten delt den gode nyheten med moren og søsteren i Jordan.

– Det var veldig godt. Moren min er utrolig fornøyd.

18-åringen har mange han vil takke.

– Jeg vil takke alle som har vært med å hjelpe. Det er ikke bare jeg som har vunnet, vi har vunnet sammen. Jeg hadde ikke klart det alene. Dette handler om samhold, og å holde sammen i vanskelige tider. Støtten har betydd veldig mye for meg og det vil jeg takke hele Norge for.

Nå ser han frem til roligere dager.

– Planen min nå er bare å prøve å slappe av, puste og kunne planlegge mer enn to uker frem i tid. Men dette er ikke over, det er bare starten på slutten. Nå blir lillesøsteren min den neste kampen for meg.

Han håper også at dommen kan gi håp til flere.

– Jeg håper at alle andre i lignende situasjonen også kan føle denne rettferdigheten og på den måten overleve den situasjonen de selv er i.

Tilhørighet til Norge

Mustafa Hasan var seks år da han kom til Norge. Han har bodd over 12 år i landet. Moren hans skal den gang ha sagt at hun var palestinsk og ikke opplyst om at hun hadde jordansk statsborgerskap.

UNE har avslått hans søknad om opphold i Norge. Utreisefristen har blitt utsatt flere ganger, men med dagens dom får han saken sin vurdert på nytt.

I dag har Oslo tingrett konkludert med at 18-åringen er avhengig av trygg og stabil voksenkontakt. «En slik støtte kan han ikke antas å få i Jordan. Hans nettverk og tilhørighet er i Norge», står det i dommen. I motsetning til UNE mener retten at han i Jordan ikke kan regne med den støtte, omsorg og oppfølging han trenger.

Rettens flertall mener at UNE ikke har tatt hensyn til at det foreligger sterke menneskelig hensyn.

«Videre er Mustafas mangeårige botid og tilknytning til Norge ikke i tilstrekkelig grad vurdert og hensyntatt i bedømmelsen av opphold på humanitært grunnlag.»

Saksbehandlingsfeil

Retten mener dessuten at det må anses som en saksbehandlingsfeil som har ledet til et mangelfullt og uriktig avgjørelsesgrunnlag på punkter av betydning for vedtaket vedrørende opphold på humanitært grunnlag etter utlendingsloven § 38.»

Men dommen er altså avsagt under dissens. Rettens mindretall på en dommer mener at det ikke foreligger noen feil ved UNEs vedtak og etterfølgende beslutning som kan medføre ugyldighet.

Denne dommeren er enig med UNE i at det ikke foreligger sterke menneskelig hensyn som oppfyller vilkårene for opphold etter utlendingsloven paragraf 38. Han mener at innvandringsregulerende hensyn etter omstendighetene bør være utslagsgivende med tanke på håndhevelsen av asylinstituttet.

Men mindretallet er enig i at Mustafa Hasans botid og tilknytning til Norge gjennom oppveksten ikke synes å være tilstrekkelig vurdert og hensyntatt i UNEs begrunnelse. Likevel mener denne dommeren at dette ikke kan ha vært avgjørende for utfallet.

– En gledens dag

Mustafa Hasans forsvarer, advokat Nicolai Skjerdal, sier til Aftenposten at 18-åringen er glad for tingrettens avgjørelse:

– Det er en gledens dag. Mustafa er svært lettet og glad for resultatet. Det har vært en tøff prosess å gå gjennom rettsak og deretter vente på dom. Men i dag kan han endelig senke skuldrene. Nå legger jeg til grunn at denne dommen vil være meget tungtveiende når hans søknad nå skal behandles på nytt.

Bjørn Norman, en 18-åring som har samlet inn tusenvis av kroner og støttemedlemmer for Hasan, er også glad:

– En seier i retten løfter håpet stort, sier han og ser frem til ny UNE-vurdering.

Justis- og beredskapsdepartementet sier til Aftenposten at de ikke kan gå inn i eller kommentere enkeltsaker som dette.

Utlendingsdirektoratet (UDI) og Regjeringsadvokaten ønsker heller ikke å kommentere saken og viser til UNE.

UNE har mottatt dommen, men ønsker ikke å kommentere innholdet ennå. De vil vente til flere av dem som kjenner saken, er tilbake fra ferie.

– Det er en omfattende dom hvor vi vil trenge noe tid på å vurdere innholdet, skriver fungerende avdelingsleder Rolf Tore Thomassen i en e-post.