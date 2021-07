Oslo tingrett i Mustafa Hasan-sak: UNE-vedtak ugyldig

Mustafa Hasan har lenge levd i uvisshet om han kan fortsette å bo i Norge eller bli sendt til Jordan.

Oslo tingrett har i dag avsagt dom i saken som advokatfirmaet Fend har kjørt mot Utlendingsnemnda (UNE) for å hindre utkastelse av 18 år gamle Mustafa Hasan. Han har bodd 13 år i Norge.

29. juli 2021 09:51 Sist oppdatert nå nettopp

Mustafa Hasan (18) har i flere år levd med en trussel om at han må forlate landet. Årsaken er at familien mistet den midlertidige oppholdstillatelsen fordi moren skal ha gitt feil opplysninger da de kom til Norge.

Da moren reiste fra landet i 2017, forble Hasan i barnevernets omsorg. Han og den to år eldre broren søkte om selvstendig opphold. Broren fikk innvilget opphold, Hasan fikk avslag.

Saken har skapt sterkt folkelig engasjement og har fått stor oppmerksomhet i mediene. Advokatfirmaet Fend saksøkte Utlendingsnemnda (UNE) for å få vedtaket om utkastelse opphevet.

Oslo tingretts dom er avsagt i dissens. Domsslutning: «Utlendingsnemndas vedtak av 16.november 2020 og etterfølgende beslutning av 21. mars 2021 er ugyldig.»

Staten ved UNE dømmes til å betale Mustafa Hasan sakskostnader på 1,6 millioner kroner.

Mustafa Hasan var seks år da han kom til Norge. Han har bodd 13 år i landet. Moren hans skal den gang ha sagt at hun var palestinsk og ikke opplyst om at hun hadde jordansk statsborgerskap.

I dag har Oslo tingrett konkludert med at Hasan er avhengig av trygg og stabil voksenkontakt. «En slik støtte

kan han ikke antas å få i Jordan. Hans nettverk og tilhørighet er i Norge». I motsetning til UNE mener retten at han i Jordan ikke kan regne med den støtte, omsorg og oppfølging han trenger.

Rettens flertall mener at UNE ikke har tatt hensyn til at det foreligger sterke menneskelig hensyn.

«Videre er Mustafas mangeårige botid og tilknytning til Norge ikke i tilstrekkelig grad vurdert og hensyntatt i bedømmelsen av opphold på humanitært grunnlag.»

Saksbehandlingsfeil

Retten mener dessuten at det må anses som en saksbehandlingsfeil som har ledet til et mangelfullt og uriktig avgjørelsesgrunnlag på punkter av betydning for vedtaket vedrørende opphold på humanitært grunnlag etter utlendingsloven § 38.»

Fakta Dette er Mustafa Hasans sak Mustafa Hasan (18) var seks år da han kom til Norge i 2008 sammen med moren og noen eldre brødre. Familien fikk midlertidig oppholdstillatelse. I 2009 ble lillesøsteren født. Etter fire år ble den midlertidige oppholdstillatelsen trukket tilbake. Bakgrunnen er at moren hadde unnlatt å opplyse om at familien hadde jordansk statsborgerskap da de kom til Norge. Hasans mor og lillesøster forlot Norge i 2017. Det skjedde som følge av Borgarting lagmannsretts avgjørelse om at Utlendingsnemndas (UNE) vedtak var gyldig. På det tidspunktet var Hasan 15 år og under barnevernets omsorg sammen med sin to år eldre bror. Da moren og lillesøsteren forlot Norge, ble Hasan etterlatt i Norge. 20. mars 2019 fikk Hasan avslag fra Utlendingsdirektoratet (UDI) på søknaden om selvstendig opphold. I januar året etter fikk broren innvilget opphold på grunn av særlig tilknytning til landet og sterke menneskelige hensyn. Hasan anket avslaget til UNE som opprettholdt UDIs vedtak. Det førte til at advokatfirmaet Fend tok ut søksmål mot UNE på vegne av Hasan. De krever at utvisningsvedtaket mot ham blir kjent ugyldig. Saken ble behandlet av Oslo tingrett i juni i år. Avgjørelsen er ventet å komme torsdag 29. juli. Hvis Hasan vinner frem i tingretten, vil utlendingsforvaltningen behandle saken hans på nytt. Vis mer

Justis- og beredskapsdepartementet sier til Aftenposten at de ikke kan gå inn i eller kommentere enkeltsaker som dette.

Utlendingsdirektoratet (UDI) og Regjeringsadvokaten ønsker heller ikke å kommentere saken og viser til UNE.