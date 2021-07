Nå kommer regnet. Og det forsvinner ikke med det første.

I neste uke går temperaturen drastisk ned i hele Sør-Norge. – Blir litt som en dårlig norsk sommer, ifølge meteorolog.

De siste ukene har det krydd av folk på Oslos solfylte badeplasser, som her på Operastranda. Over helgen kan det bli mer glissent.

Nå nettopp

Denne sommeren har vi vært bortskjemte med strålende sol og fint vær. Over helgen snur det:

– Det kommer til å bli en uke preget av ustabilt vær og ettermiddagsbyger. Temperaturen går drastisk ned i hele Sør-Norge, sier vakthavende statsmeteorolog Håkon Mjelstad.

Han legger til:

– Jeg kan ikke garantere at vi når 20 grader. Det blir nok litt som en dårlig norsk sommer.

Meteorologen forklarer at høytrykket som har preget Sør-Norge den siste tiden, er i ferd med å flytte seg nordover og etter hvert helt vekk. Mest regn blir det på tirsdag. Tordenvær kan det også bli.

– Det er selvfølgelig dårlige nyheter for ferierende, for det ser ikke ut til at det kommer et nytt høytrykk med det første. Vi må nok litt inn i august for å se stabilt vær i Sør-Norge igjen, sier Mjelstad.

Høytrykket flytter seg som nevnt nordover. Det gjør at temperaturen i Midt- og Nord-Norge er på vei opp:

– De når en topp rett over helgen. Etter det kommer nedbøren dit også, sier Mjelstad.

Trenger regn

Meteorologen er klar på at vi trenger regnet som er på vei.

De siste dagene har det vært svært varm luft, litt vinddrag og lite nedbør i store deler av Sør-Norge. Det øker faren for skogbranner.

Fredag kveld måtte brannvesenet rykke ut til skogbrann i både Sarpsborg og i Maridalen i Oslo.

Fraværet av nedbør har også ført til lav vannføring i Akerselva, noe som er uheldig for fiskelivet.

– Vi vet også at bøndene begynner å slite litt med avlingene sine. Så det er supert at det kommer litt nedbør, sier Mjelstad.

Dropp engangsgrillen

Fredag brant det i skog og kratt flere steder i Maridalen. Brannvesenet slukket brannen rundt klokken 21 på kvelden. Gjøvikbanen ble stengt, men har åpnet igjen.

Lørdag og søndag er det meldt opp mot 30 grader flere steder på Sørlandet, og skogbrannfaren øker ytterligere. Meteorologen ber folk om å ta hensyn:

– Dropp engangsgrillen. Det gjør situasjonen mer håndterbar for brannvesenet, sier han.

Det samme rådet gir innsatsleder i brannvesenet Knut Halvorsen:

– La grillpølsene ligge hjemme og smør med dere noen brødskiver eller annet som ikke krever åpen ild i skog og mark.

Mye lyn og torden

Meteorologen melder også at det ventes mye lyn og torden i store deler av landet søndag, særlig i Innlandet, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag.

Han anbefaler at man kobler fra elektriske apparater og at man unngår åpne sletter og store trær. Ikke svøm eller bad, lyder anbefalingen.

Faren for lyn og torden vil avta utover kvelden søndag. Det vil være store lokale forskjeller i intensitet. Noen steder vil ikke få tordenvær.

Utover det har Mjelstad en siste oppfordring:

– De som kan, må nyte de siste dagene med finvær!