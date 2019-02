SØGNE (Fædrelandsvennen): – Jeg visste at jeg ikke hadde gjort noe galt, så jeg har bare ventet på at jeg skulle bli frikjent. Men jeg er selvfølgelig glad for at jeg nå har fått det på papiret, sier Østrem til Fædrelandsvennen.

13. juli fjor avslørte politiet en stor cannabis-plantasje i et bolighus i Søgne. Tre personer ble pågrepet på stedet: De to leieboerne som hadde bodd i huset det siste halvåret, samt huseier Laila Østrem.