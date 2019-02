Politiet fikk klokken 1.20 natt til fredag telefon fra en 17 år gammel gutt som rundt 30 minutter før hadde blitt ranet på et tog i Akershus.

– Et sted mellom Billingstad og Sandvika kom ti unge menn på toget, rundt 18 år gamle, tett på fornærmede. De presset en kniv opp mot beinet hans og truet ham til å gi fra seg jakken, sa operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo politidistrikt til NTB klokken 1.50.

Budstikka skriver i formiddag at Sør-Øst politidistrikt i formiddag har kontroll på fire personer. Politiet aksjonerte mot toget på jernbanestasjonen i Larvik, etter at det kom tips om at mulige knivranere fra Asker var på dette toget.

– Fire personer er tatt inn til Larvik politistasjon for avhør. Tre av disse har foreløpig status som mistenkte, og en som fornærmet. Vi mener disse har en forbindelse til togranet i Asker i natt, sier operasjonsleder Trond Egil Groth ved Sør-Øst politidistrikt til Budstikka.

«Politiet har kontroll på fire personer, som nå blir sjekket opp mot dette oppdraget», skriver operasjonssentralen på Twitter

Jakken som ble tatt skal være en Moncler jakke til en verdi av 8.000 til 10.000 kroner.

17-åringen ble ikke fysisk skadet, men var rystet, ifølge politiet, som betegner ranet som et grovt. 17-åringen ga fra seg jakken.

Klokken 3.20 opplyste politiet at de har snakket med fornærmede og at de oppretter anmeldelse.

Videoopptak

Jøkling sa i natt at de har vært i kontakt med toglederen på det aktuelle toget. De skal innhente videoopptak fra toget for å få mer informasjon om hvem de skal gå etter og hva som har skjedd. I søket etter mennene har de foreløpig lite å gå etter, annet enn at mennene var mørke i huden.

Det har de siste ukene vært mange tilfeller av knivtrusler og knivvold i Oslo-området. Fredag morgen ble en mann sendt til sykehus med stikkskader etter en episode på Linderud i Oslo.