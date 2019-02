Rekordtidlig pollensesong: - Allergikere på Østlandet bør begynne med medisin

Tirsdag 19. februar startet Norges Astma- og Allergiforbund sin daglige pollenvarseltjeneste.

– De første pollenkornene er nå registrert, og sesongen er i startfasen. Det varme været driver modningen av rakler fra or og hassel fremover, og allergikere som bruker forebyggende medisinering bør ta forholdsregler allerede nå, spesielt de som bor ved kystnære strøk, står det på nettstedet.

Sesongen kommer med varmen

Årets første varsel er to uker før det pleier. Pollensesongen i Norge starter vanligvis i begynnelsen av mars.

I fjor var vinteren kald og lang og derfor kom blomstringen sent.

– I år er februar vært mild, noe som gjør at blomstringen ligger litt foran skjema, sier Hallvard Ramfjord, NAAFs pollenanalytiker.

På Instagram og Snapchat sendes det bilder fra Sør-, Øst- og Vestlandet av ivrige sneklokker og en og annen krokus. Mange reagerer med uro på de svært tidlig vårtegnene. Også NAAF trekker frem at været er mer ustabilt enn før som følge av klimaendringene.

– Dette medfører at startskuddet for pollensesongen varier. Den tidlige starten i år er derimot ikke ensbetydende med hvor kraftig pollensesongen blir, fremgår det på nettstedet.

Ramfjord sier mye regn kan rense luften for pollen, mens varmt og fint vær kan by på utfordringer for dem som er allergiske.

Bjørn Sigurdsøn

Or og hassel er først ute

Som normalt er det forventet at sesongen starter med spredning av or og hassel ved kysten i vest, tett etterfulgt av spredning på Sørlandet og i Midt-Norge. Varigheten av pollenspredningen fra or og hassel er normalt tre til fire uker.

– I innlandet og nord for Trøndelag er pollensesongen fremdeles et stykke frem i tid, forteller Ramfjord.

NAAF råder pollenallergikere på Sør- og Østlandet til å starte medisinering nå

– Hvis du har pollenallergi mot or og hassel, bør du starte den medisinske behandlingen nå. Medisinene bør tas en ukes tid før spredningen tar til for fult for å oppnå best mulig effekt. I første omgang vil dette gjelde pollenallergikere som reagerer på or og hassel på Sør- og Østlandet.