Et område med diameter på omtrent 100 meter ble sperret av rundt gjenstanden for å ivareta publikums sikkerhet, men det ble åpnet igjen etter at politiets bombegruppe fjernet gjenstanden ved 19-tiden.

– Klokken 21 fikk vi beskjed om at det er en håndgranat, men at den ikke er skarp. Den er ufarlig, men vil bli destruert, sier operasjonsleder Line Skott i Oslo-politiet til Aftenposten søndag morgen.

Saken er avsluttet

Politiet vet ikke helt hvordan den ufarlige granaten, som på utsiden kunne se ut som en skarp håndgranat, kommer fra.

– Det hender fra tid til annen at vi finner slike garanater, men vi har fortåelse for at publikum lurte på hva det kunne være. Saken er nå avsluttet, i og med at den ikke er skarp, sier Skott.

Hans O. Torgersen

Gjenstanden ble funnet utendørs i et bebygd område helt på spissen av Bygdøy. Politiet fikk melding om funnet av en beboer i området klokken 17.09 lørdag ettermiddag.

Ingen personer er pågrepet i forbindelse med funnet, og politiet har ingen formening om hvordan den havnet der den ble funnet.