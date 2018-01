Det er nå to uker siden Janne Jemtland ble meldt savnet, men hittil har politiet bare foretatt en midlertidig undersøkelse av huset 13 kilometer nord for Brumunddal sentrum.

Ved 11.30-tiden ankom en kolonne med syv politibiler huset nesten innerst i Ellevsætervegen.

Det er Hedmarken tingrett som har gitt politiet tillatelse til å gjennomsøke huset.

– Det er ingen mistenkt eller siktet i saken, og vi gjennomfører en tredjemannsransaking av Janne Jemtlands eiendom der hun sist ble observert, sier Julie Dalsveen, politiadvokat i Innlandet politidistrikt.

Kripos bistår nå Innlandet politidistrikt med 20 mannskaper.

Ved 16.30-tiden hentet politiet to biler og en traktor fra ekteparets eiendom.

Disse ble grundig undersøkt av kriminalteknikere på Hamar politistasjon fredag kveld.

Dalsveen sier at de mistenker at den savnede 36-åringen er utsatt for en kriminell handling, og at det derfor er naturlig å sjekke stedet hun sist ble sett.

– Det har nå gått to uker, og vi har to stedet hvor det er funnet en ikke ubetydelig mengde blod. Derfor ønsket vi nå å undersøke hjemmet, sier Dalsveen.

I tillegg har også politiet de siste dagene søkt langs Mjøsa mellom Brumunddal og Hamar:

– Dette er isfritt område, og det er naturlig også å følge med i sjøen, sier politiadvokaten.

Sperret av området

Allerede torsdag sperret politiet av området for pressen, og det er innført fly- og droneforbud frem til mandag.

Politiet opplyser at det er kriminalteknikere som nå har gått inn i boligen der 36-åringen bodde sammen med ektemannen og deres to barn.

– Bakgrunnen for ransakingen er at dette er siste sted Jemtland ble observert. Undersøkelsene vil ta noe tid, heter det i en pressemelding fra Innlandet politidistrikt fredag formiddag.

Undersøker også avfallsanlegg

Politiet har sperret av et større område inne på Heggvin avfalls- og gjenvinningsstasjon i Løten.

Det er kriminalteknikere fra Kripos som ved 10-tiden fredag startet søket.

Området der private kan levere avfall, er åpent for publikum, mens hallene hvor renovasjonsbilene leverer, er avstengt.

Bakgrunnen for aksjonen er at renovasjonsbilen torsdag hentet avfall i nærområdet der den savnede bodde, og politiet ønsket å sjekke om de her kunne finne noen spor i saken.

Gjenvinningsstasjonen ligger 18 kilometer fra Brumunddal, på kommunegrensen mellom Hamar og Løten, og tar imot avfall fra Ringsaker, Løten, Stange og Hamar.

Politiet har overfor ledelsen ved gjenvinningsstasjonen bekreftet at søket er en del av letingen etter den savnede tobarnsmoren Janne Jemtland.

Åpen kirke i kveld

Veldre menighet og Ringsaker kommune samarbeider om å holde Veldre kirke åpen fredag ettermiddag mellom klokken 16.30–17.30.

Det gikk 54 timer mellom første varsel til politiet aksjonerte

– Dette er en situasjon som berører hele Ringsaker-samfunnet, og vi ønsker å gi et tilbud til alle som føler behov for å møtes. I tillegg til prest fra menigheten vil representanter fra kommunens ledelse og kriseteam være til stede, forteller fungerende ordfører Geir Roger Borgedal til Ringsaker Blad.