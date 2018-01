Politiet ber folk være forberedt på snø og forsinkelser tirsdag morgen

I Oslo var det kø ut av byen på E6 fra Ryen helt frem til 21-tiden. Først var det den vanlige rushtrafikken, og da den hadde gitt seg, begynte det å snø og to vogntog ble stående og spinne i bakken opp fra Skulleruddumpa.

Politiet dirigerte trafikken på stedet, men det ble likevel lange køer. Da de to vogntogene hadde kommet seg videre, skapte en tredje lastebil problemer ved avkjøringen til Lambertseter.

Det skal snø mye i Oslo-området: Oslo kommune tror ikke de vil klare å rydde veiene tirsdag morgen

Alt dette skjedde før de store snømengdene hadde kommet. Det skal snø hele natt til tirsdag, og politiet har sitt råd klart:

– Generelt bør folk være godt forberedt på forsinkelser og beregne ekstra god tid, all erfaring tilsier det, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt til Aftenposten.

Sterk storm og orkan

Andre steder i landet gikk det adskillig hardere for seg mandag. Det var full til sterk storm, og i Nordsjøen blåste det orkan mandag morgen. I Sogn og Fjordane blåste det sørlig full storm på kysten og i fjellet, med perioder med sterk storm.

– Dette er helt på grensen til ekstremvær, sa statsmeteorolog Vibeke Thyness ved Meteorologisk institutt til NRK tidligere mandag.

10.000 uten strøm

På Sørlandet var 10.000 kunder uten strøm mandag kveld, de fleste av dem i indre strøk i Vest-Agder, melder NRK.

– Det er tung snø og rundt null grader som gjør at mange trær faller over linjer som ryker, sier beredskapsleder Jon Eilif Trohjell i Agder Energi Nett til NRK.

Mandag kom det store mengder nedbør i Aust- og Vest-Agder. Langs kysten har det meste falt ned som regn, men noen kilometer innover i landet lavet snøen fremdeles ned mandag kveld.

– Vi jobber fortløpende med å koble om, slik at kundene skal få strømmen tilbake så raskt som mulig, sier pressekontakt Hanne Liv Refsnes i Agder Energi til Fædrelandsvennen.

De første strømbruddene kom ved 15–16-tiden. Siden har noen fått strømmen tilbake, mens andre har mistet den.

– Entreprenørene har bemannet opp og rykker ut der det trengs. Enkelte steder kan det ta tid å komme frem, ettersom det er vanskelig å komme frem både langs veier og i terrenget, sier Refsnes.

I en pressemelding opplyser strømselskapet at folk må være forberedt på at det enkelte steder kan ta lang tid før strømmen er tilbake, ettersom feilretting i uvær og mørke kan utsette mannskapene for fare.

Marit Hommedal / NTB scanpix

Mandag morgen rev vinden taket av en tomannsbolig på Sotra i Hordaland, og langs kysten veltet eller knakk trær.

Trafikkaos

– På et døgn er det meldt at det vil komme mellom 40 og 60 centimeter snø i Buskerud, Vestfold og Telemark mellom klokken 13 i dag og 13 i morgen, sa vakthavende meteorolog Bjart Eriksen ved Meteorologisk institutt til NRK mandag.

Det vil også falle store mengder snø i Oslo og Akershus, og også i sørlige deler av Oppland. I Rogaland og Agder vil nedbøren hovedsakelig komme som regn.

– Det vil merkes godt det neste døgnet, og vi regner med store trafikkproblemer, ikke bare på de store veiene, men også på småveiene. Det er veldig uvanlig at det kommer så mye snø på så kort tid, og jeg kan ikke huske sist det skjedde på Østlandet, sier Eriksen.

Ulykker

Mandag kjørte en personbil inn i plogen på en brøytebil i Kanada i Lier, og i Øvre Eiker ble tre personer skadet i en trafikkulykke, en av dem kritisk. Ulykken involverte en semitrailer, et vogntog og en personbil.

Europavei 16 over Filefjell var mandag den eneste fjellovergangen mellom øst og vest som var åpen.