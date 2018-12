I kveld eksploderer himmelen i mineralsalter, jern og trekull

I over 30 år har pyrotekniker Gudmund Nordsveen i Engelsrud Fyrverkeri AS sørget for at nordmenn har kunnet feire det nye året med fargesprakende fyrverkerishow.

På årets nyttårsaften stiller han med mannskap og utstyr i Bergen og Stavanger, i tillegg til 22 andre steder som Karasjok, Alta, Tromsø, Bodø, Mosjøen, Beitostølen, Moelv, Sarpsborg, Brumunddal, Son, Sykkylven, Ulsteinvik og Hareid.

Grytidlig om morgenen 30. desember satte han seg i lastebilen og kjørte fra Nannestad over fjellet til Stavanger med over et tonn fyrverkeri. Han understreker at han kjører pent og rolig.

Hestehaler og smilefjes på himmelen

David Gray / Reuters

– Det blir flott, sier han, og skisserer hva folk kan glede seg til:

– Vi kan lage hestehaler som sprer seg utover himmelen. Smilefjes og hjerter – ofte i rødt. Dette kan kombineres med 30–40 meter høye, hvite vifter som går fra side til side, med markante søyler med blått og rødt på toppen. Viftene bygger opp under flere 75–100 millimeters luftbomber.

Så fyres det på med kraftigere krutt. Først 125 og 150 millimeters luftbomber, så øker størrelsen til 200 millimeter. Sekvensen avsluttes med mye knall og en finale med 250–300 millimeter store luftbomber av gull og glitter.

Fakta: Fyrverkeri i Oslo på nyttårsaften Innenfor Ring 2 og i trehusområdene på Vålerenga og Kampen er det totalforbud mot avfyring av fyrverkeri.

Andre steder i Oslo er det tillatt å sende opp godkjent fyrverkeri mellom klokken 18.00 og 02.00.

Oppskytingen må ikke foregå i nærheten av tørr skog og andre brennbare omgivelser.

Det er forbudt å la barn under 18 år skyte opp fyrverkeri.

Bruk vernebriller, også barn og skuelystne bør beskytte seg med briller.

Skyt opp privat fyrverkeri på trygg avstand fra andre mennesker, biler og bygninger.

Raketter med styrepinner er forbudt alle steder

Det er ikke lov å sende opp flyvende lanterner eller nødbluss. (Kilde: Oslo kommune)

Men hvordan klarer Nordsveen og andre fyrverkerimakere å lage de ulike fargene på himmelen? Forklaringen på det fargerike showet ligger i kjemien.

Bjørn Pedersen, professor emeritus i kjemi, forteller at det er ulike metallsalter i fyrverkeriet.

– Når metallsaltene blir varme og brenner, sender de ut lys, sier han.

Stephen Yang /Reuters

For eksempel er gule fyrverkierstjerner resultatet av jernpartikler som blir varme, reagerer med oksygen og dermed sender ut lys, sier Pedersen.

Når du ser de ulike fargene på himmelen i kveld, er det følgende metallsalter som er i aksjon:

Rødt: Strontiumsalter.

Gult: Natriumsalter.

Grønt: Bariumsalter.

Blått: Kobbersalter.

Hvitt: Magnesium og aluminium.

Gull: Jern og trekull.

Bjørn Pedersen forteller at det grønne lyset kommer av at elektrodene i bariumsalter blir eksitert, det vil si løftet fra en lav til en høyere energi, og som da sender ut overskuddsenergi i form av lys.

Magnesium begynner å brenne hvis det kommer i kontakt med en flamme, og da oppstår et intenst, hvitt lys.

Jon Gabrell/AP

Fakta: Fyrverkeri, stjerner og granater Det finnes hovedsakelig to måter å få fyrverkeri opp i luften på; som rakett og som granat som skytes opp. Granater er bedre kjent som bakkefyrverkeri. I stedet for en rakettmotor som brenner kontinuerlig, baserer granatene seg på en løsere kruttblanding der alt tennes samtidig Rundt kjernen av løst krutt er det arrangement av kuler som kalles stjerner. Det er måten de er plassert rundt kjernen på som bestemmer mønsteret på himmelen. Når kruttet antennes, tennes også stjernene, og de blir fordelt rundt på himmelen. Stjernene er det som lager fargene og lyset vi ser på himmelen. De består som regel av en blanding av nitrater og klorater av forskjellige metaller, samt drivstoff, som gjerne kan være rene metaller i tillegg til forskjellige organiske bindemidler. I mer komplisert og stort fyrverkeri kan stjernene byttes ut med mindre effekter og slik lage flertrinns-systemer. Kilder: Fyrverkeri, kjemiwiki.no, Wikipedia

Jean-Paul Pelissier/Reuters

Onde ånder

Fyrverkeriets historie begynte med krutt. Det ble oppdaget ved en tilfeldighet da alkymister rundt år 700, i både Kina og ellers i verden, skal ha vært konsentrert om å skape livseliksiren. De gamle kineserne fyrte trolig av de første fyrverkeriene som ble utviklet av militære eksplosiver og raketter.

Kinaputter ble først laget for å skremme bort onde ånder. Først i middelalderen ble fyrverkeri tatt i bruk i Europa, av rikfolk, for å feire sankthans.

I starten gikk det mest i hvitt, gull og glitter. På 1800-tallet ble det mer variasjon i fargebruken.

Gudmund Nordsveen er alltid spent når han sender opp fyrverkeri.

– Hvis man ikke er spent, er man likegyldig. Det er alltid deilig når det første skuddet går.