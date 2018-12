(Bergens Tidende): I Kystverkets egen ordbok for kommunikasjon står det at det som hovedregel skal brukes såkalte markørord for å redusere faren for misforståelser på VHF-sambandet.

Disse prosedyrene ble ikke fulgt da fregatten KNM «Helge Ingstad» kolliderte med tankskipet «Sola TS» i Hjeltefjorden 8. november, skriver Bergens Tidende.