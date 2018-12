Folkehelseinstituttet publiser forekomsten av influensa hver torsdag i influensasesongen og beskriver utviklingen av årets utbrudd.

Og den som trodde sesongen var kort, tar feil; influensasesongen går fra uke 40 om høsten til uke 20 påfølgende vår.

De ferskeste tallene viser at det er en lav, men økende, forekomst av influensa Det betyr at influensavirus sirkulerer på et lavt, men økende, nivå. På Folkehelseinstituttets nettside fremkommer det at man tror at hovedparten av influensautbruddet vil finne sted først etter jul og nyttår. Dette er basert på tidligere erfaringer.

I mange tilfeller har det toppet seg først i februar/mars, men utbruddets størrelse og når toppen nås lar seg ikke sikkert forutsi. Fjorårets sesong var spesielt langvarig.

Monica Strømdahl

Folkehelseinstituttet finner frem til tallene ved såkalt virologisk overvåking. Det betyr at medisinsk-mikrobiologiske laboratorier ukentlig rapporterer til Folkehelseinstituttet om funn av influensavirus eller antistoff mot virus (serologi) i pasientprøver.

Forskes frem i hønseegg: Kan norsk vaksine gi oss overtaket over influensa?

I tillegg sender et utvalg leger, såkalte Fyrtårnleger, inn prøver fra pasienter med influensalignende sykdom direkte til Folkehelseinstituttet for viruspåvisning og karakterisering.

Slik er symptomene: Typisk influensa kan starte plutselig. I løpet av noen timer kan man gå fra å være frisk og rask til å føle seg syk.

Hovedsymptomene er feber, tørrhoste, muskelsmerter, hodepine og slapphet.

Mageplager er sjeldne, men kan opptre spesielt hos barn.

Noen får sår hals og snørr, men det gjelder oftere forkjølelse enn influensa.

Ikke alle som smittes med influensa, blir syke. Noen blir bare litt snufsete, og noen får ikke symptomer i det hele tatt.

Slik beskytter du deg

Den viktigste smittekilden er syke personer som hoster. Man kan forsøke å unngå omgang med syke personer, skjønt dette kan være vanskelig eller umulig å få til.

Influensa er sannsynligvis den infeksjonssykdommen i Norge som fører til flest sykehusinnleggelser og dødsfall.

Hvert år smittes rundt 10 prosent av befolkningen, og flere hundre dødsfall kan tilskrives influensa. Men for de aller fleste er sykdommen mer plagsom enn farlig.