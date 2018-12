Med 50 løpegutter skal han ha kontrollert Vestli i lang tid. Nå er 34-åringen tiltalt for grov vold og drapstrusler.

Oslo tingrett, 8. juni 2018: 34-åringen fra Vestli kommer inn i sal 128. Dagen før ble han pågrepet og siktet av Oslo politidistrikt for vold og trusler og for å bære våpen på offentlig sted.

I retten beskriver Oslo-politiet ham som en sentral skikkelse i hovedstadens kriminelle miljøer. Norskpakistaneren nekter straffskyld. Senere samme dag blir han varetektsfengslet i fire uker.

Siden har han sittet i varetekt. Nå har Oslo statsadvokatembeter tiltalt ham for over ti forhold. Tiltalen går blant annet ut på grov vold mot to personer og trusler mot en rekke personer, deriblant en politimann. Han er også tiltalt for grovt bedrageri og ulovlig våpenbesittelse. Volden skal ha funnet sted i Oslo i mai i år.

I tillegg til 34-åringen er tre menn tiltalt i saken som starter i Oslo tingrett 10. desember. Det er 34-åringen som må svare for de fleste postene i tiltalen.

– Pågrepet på bakgrunn av det bildet

Mannen, som i høst fylte 34 år, havnet i medienes søkelys etter at et bilde fra Linderud senter øst i Oslo ble publisert på sosiale medier. Bildet viser det Dagbladet omtalte som dannelsen av den globale MC-klubben Satudarah i Oslo. Fire uker etter at bildet ble publisert i mai, ble 34-åringen pågrepet.

– Jeg er pågrepet på bakgrunn av det bildet, sa han under fengslingsmøtet i juni, og forklarte bildet slik:

– Bildet ble tatt under en liten fest. Det var litt over 150 personer til stede. Noen av disse kom fra den omtalte MC-klubben, men jeg har ikke noe med den å gjøre.

34-åringen hadde i fjor besøk av representanter fra den danske avdelingen av den omstridte MC-klubben, men nekter enhver befatning med klubben.

Han skal ifølge flere personer som kjenner det kriminelle miljøet i Oslo svært godt, ha forsøkt å etablere en avdeling av den omstridte MC-klubben i Oslo.

Scanpix / Scanpix Denmark

Tiltaltes forsvarer, advokat Trygve Staff, har inntrykk av at Oslo-politiet har brukt pressen for å skape et fiendebilde av klienten.

– Hva med denne påståtte tilknytningen til Satudarah?

– Politiet tenker mange tanker og det er slett ikke alle av dem som er riktige. Dette er vel et eksempel på det siste, sa Staff til Aftenposten i sommer.

Etter at tiltalen ble kjent i slutten av november, har Aftenposten sendt advokat Staff e-post med spørsmål om 34-åringens tilknytning til Satudarah. Advokat Staff skriver i en SMS at han ikke ser grunn til å kommentere saken.

Ønsker å etablere seg i hovedstaden

Satudarah er en såkalt 1%-klubb: Den regner seg som lovløs og følger egne lover og regler.

Politiet ønsker ikke å gå inn i detaljer rundt hva de vet om personer og grupperinger knyttet til Satudarah og gjengmiljøet på Oslo øst.

– Politiet er kjent med at Satudarah MC ønsker å etablere seg i hovedstaden, sa Anders Rasch-Olsen, leder for seksjon for spesielle operasjoner (SO) i Oslo politidistrikt, til Aftenposten i juni.

Evert Elzinga, AP

Begynte som barneraner

Norskpakistanerens kriminelle karriere startet tidlig. Allerede som 18-åring ble han dømt for flere tilfeller av barneran, vold og trusler. Aftenposten har gått gjennom flere av dommene mot 34-åringen. De viser utbredt bruk av vold og trusler.

Lenge var han medlem av den kriminelle gjengen Young Guns, men havnet til slutt i konflikt med flere sentrale skikkelser i miljøet. Dette førte til at han i 2015 løsnet to skudd mot et Young Guns-medlem på utestedet «Mona Lisa» i Oslo sentrum. Han ble frikjent i Oslo tingrett.

Retten mente den gang at 34-åringen var i en nødvergesituasjon, ettersom han var utsatt for et «rettsstridig angrep» da skuddene ble avfyrt, heter det i dommen fra 2016.

Skuddrama i Oslo sentrum – flere skadet

Thomas Olsen

50 løpegutter

Aftenposten har snakket med flere kilder som kjenner godt til det omstridte ungdomsmiljøet i Groruddalen. De forteller at 34-åringen har minst 50 løpegutter på Vestli.

Samtidig har han skaffet seg flere fiender i Oslos underverden. I april lette nærmere 20 ungdommer fra en annen gruppering etter mannen på Vestli.

Vidar Ruud, NTB scanpix

Tilfeldigvis påtraff de en mann i 34-åringens nærmeste krets. De gikk da til angrep på ham. Det ble også løsnet skudd, men ingen ble fysisk skadet.

– Det skjer så mye rundt denne mannen at jeg tror at politiet nå ønsket å få ham bort fra gaten, sa en av Aftenpostens kilder i sommer.

34-åringen avviser påstandene om at han skal ha minst 50 løpegutter på Vestli.

– Opplysningene er bare oppspinn, sa den tiltalte via sin forsvarer til Aftenposten i sommer.

Advokat Staff ønsker ikke å kommentere Aftenpostens opplysninger om 50 løpegutter etter at tiltalen ble kjent.

Nekter straffskyld

Advokat Anja Karin Hellander er forsvarer for en 24 år gammel mann som er tiltalt for to av forholdene sammen med 34-åringen. Hun sier at hennes klient ikke erkjenner straffskyld.

Jan Erik Teigum forsvarer den andre 24-åringen som er tiltalt for grov vold.

– Jeg venter på sakens dokumenter og kan på nåværende tidspunkt ikke kommentere saken, sier Teigum.

Advokat Marius Dietrichson er forsvarer for en 28-åring som også er tiltalt i saken. Han ønsker ikke å kommentere tiltalen.